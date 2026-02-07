Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Στο 2,45% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο 2026

Στο 2,45% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025, σύμφωνα με την νέα έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), που εξέτασε την πορεία των τιμών Ιανουαρίου 2026 με Ιανουαρίου 2025.

Ο δείκτης τιμών Ιανουαρίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο 2025 είναι αυξημένος κατά 1,57%, σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024 – Νοέμβριο 2025) καταγράφει αύξηση +1,49%.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

  • Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -4,26%
  • Τροφές και είδη για κατοικίδια: -3,13%
  • Τρόφιμα παντοπωλείου: -1,99%
  • Τυροκομικά: -1,68%
  • Είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτι: -1,65%

