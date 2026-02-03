ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ: Οι πεζοπορικές δράσεις του Φεβρουαρίου

Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας ”Ο Ευκλής” τον δεύτερο μήνα της χρονιάς έχει προγραμματίσει τις παρακάτω δράσεις:

– Στις 6 Φεβρουαρίου: Κρεμάνε τα ορειβατικά τους μποτάκια και διασκεδάζουν σε ένα μοναδικό μπαράκι στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, στα ”Παπλωματάδικα”, στο 1821 Not Just a Bar !!