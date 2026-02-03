Τελευταία Νέα
ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ: Οι πεζοπορικές δράσεις του Φεβρουαρίου

 Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας ”Ο Ευκλής” τον δεύτερο μήνα της χρονιάς έχει προγραμματίσει τις παρακάτω δράσεις:
– Στις 6 Φεβρουαρίου: Κρεμάνε τα ορειβατικά τους μποτάκια και διασκεδάζουν σε ένα μοναδικό μπαράκι στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, στα ”Παπλωματάδικα”, στο 1821 Not Just a Bar !!
-Στις 11 ή 18 Φεβρουαρίου: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (11 ή εξ΄ αναβολής 18/2ου). στα γραφεία του Συλλόγου, Αριστομένους 56, στην Καλαμάτα, για τα ενημερωμένα ταμειακώς εντάξει μέλη για το έτος 2026.
-Στις 22 Φεβρουαρίου: Πεζοπορία / Ανάβαση στο φημισμένο καλντερίμι Μπίλιοβο από τα Σωτηριάνικα έως τα Αλτομιρά, με βαθμό δυσκολίας 3/5.
Θα φιλοξενήσουν τον σύλλογο από την Αθήνα ”Δραπέτες της πόλης Χαλανδρίου”.
-Στις 27 Φεβρουαρίου: Παρακολούθηση Α΄ Χαιρετισμών στην Μεγάλη Μαντίνεια και περιήγηση στο χωριό.
Πληροφορίες, παρακαλείστε απογευματινές ώρες στο τηλέφωνο 697 425 2234 ή στο φβ: Σ.Π.Ο.Κ. ΕΥΚΛΗΣ και στο https://www.instagram.com/efklis_pezoporikos_kalamatas/
