Η κλήρωση των πλέι οφ και πλέι άουτ: Πρεμιέρα με Καλαμάτα – Πανιώνιος

Στα πλέι οφ μετέχουν οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κανονικής περιόδου και στα πλέι άουτ οι έξι τελευταίες, με τις ομάδες να μεταφέρουν το ήμισυ των βαθμών που συγκέντρωσαν κατά την πρώτη φάση του πρωταθλήματος (με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, για όσες ομάδες είχαν μονό αριθμό βαθμών μετά τις 18 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου).

Μάλιστα, τα πλέι-οφ του Β’ ομίλου ξεκινούν με το ντέρμπι ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της ανόδου, καθώς η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο, ενώ στον Α’ όμιλο η Αναγέννηση Καρδίτσας θα φιλοξενήσει τη Νίκη Βόλου, με τον νικητή της αναμέτρησης να συνεχίζει στο… κατόπι του πρωτοπόρου Ηρακλή.

Αναλυτικά η κλήρωση:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΛΕΪ ΟΦ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15/2)

ΠΟΤ Ηρακλής-Αστέρας Τρίπολης Β΄

Αναγέννηση Καρδίτσας-Νίκη Βόλου

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22/2)

Αστέρας Τρίπολης Β΄-Αναγέννηση Καρδίτσας

Νίκη Βόλου-ΠΟΤ Ηρακλής

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (1/3)

Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΟΤ Ηρακλής

Αστέρας Τρίπολης Β΄-Νίκη Βόλου

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8/3)

Αστέρας Τρίπολης Β΄-ΠΟΤ Ηρακλής

Νίκη Βόλου-Αναγέννηση Καρδίτσας

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15/3)

Αναγέννηση Καρδίτσας-Αστέρας Τρίπολης Β΄

ΠΟΤ Ηρακλής-Νίκη Βόλου

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22/3)

ΠΟΤ Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας

Νίκη Βόλου-Αστέρας Τρίπολης Β΄

ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΤ Ηρακλής 22

Νίκη Βόλου 20

Αναγέννηση Καρδίτσας 20

Αστέρας Τρίπολης Β΄ 16

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15/2)

ΠΑΟΚ Β΄-Καβάλα

Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης

Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22/2)

Καβάλα-Καμπανιακός

ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ Β΄

Νέστος Χρυσούπολης-Μακεδονικός

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (1/3)

Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα

Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΟΚ Β΄

Καμπανιακός-Μακεδονικός

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8/3)

ΠΑΣ Γιάννινα-Νέστος Χρυσούπολης

ΠΑΟΚ Β΄-Καμπανιακός

Μακεδονικός-Καβάλα

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15/3)

Νέστος Χρυσούπολης-Καβάλα

Καμπανιακός-ΠΑΣ Γιάννινα

Μακεδονικός-ΠΑΟΚ Β΄

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22/3)

Καβάλα-ΠΑΟΚ Β΄

Νέστος Χρυσούπολης-Καμπανιακός

ΠΑΣ Γιάννινα-Μακεδονικός

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (29/2)

Καμπανιακός-Καβάλα

ΠΑΟΚ Β΄-ΠΑΣ Γιάννινα

Μακεδονικός-Νέστος Χρυσούπολης

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5/4)

ΠΑΣ Γιάννινα-Καβάλα

ΠΑΟΚ Β΄-Νέστος Χρυσούπολης

Μακεδονικός-Καμπανιακός

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19/4)

Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΣ Γιάννινα

Καμπανιακός-ΠΑΟΚ Β΄

Καβάλα-Μακεδονικός

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26/4)

Καβάλα-Νέστος Χρυσούπολης

ΠΑΣ Γιάννινα-Καμπανιακός

ΠΑΟΚ Β΄-Μακεδονικός

ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΟΚ Β΄ 12

Καβάλα 12

Νέστος Χρυσούπολης 9

Καμπανιακός 8

ΠΑΣ Γιάννινα 5

Μακεδονικός 3

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΛΕΪ ΟΦ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15/2)

Μαρκό-Ολυμπιακός Β΄

Καλαμάτα-Πανιώνιος

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22/2)

Ολυμπιακός Β΄-Καλαμάτα

Πανιώνιος-Μαρκό

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (1/3)

Καλαμάτα-Μαρκό

Ολυμπιακός Β΄-Πανιώνιος

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8/3)

Ολυμπιακός Β΄-Μαρκό

Πανιώνιος-Καλαμάτα

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15/3)

Καλαμάτα-Ολυμπιακός Β΄

Μαρκό-Πανιώνιος

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22/3)

Μαρκό-Καλαμάτα

Πανιώνιος-Ολυμπιακός Β΄

ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Καλαμάτα 25

Πανιώνιος 22

Μαρκό 16

Ολυμπιακός Β΄ 14

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15/2)

Ηλιούπολη-Παναργειακός

Χανιά-Ελλάς Σύρου

Αιγάλεω-Athens Kallithea

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22/2)

Παναργειακός-Χανιά

Athens Kallithea-Ηλιούπολη

Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (1/3)

Παναργειακός-Athens Kallithea

Ελλάς Σύρου-Ηλιούπολη

Χανιά-Αιγάλεω

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8/3)

Athens Kallithea-Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη-Χανιά

Αιγάλεω-Παναργειακός

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15/3)

Ελλάς Σύρου-Παναργειακός

Χανιά-Athens Kallithea

Αιγάλεω-Ηλιούπολη

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22/3)

Παναργειακός-Ηλιούπολη

Ελλάς Σύρου-Χανιά

Athens Kallithea-Αιγάλεω

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (29/3)

Χανιά-Παναργειακός

Ηλιούπολη-Athens Kallithea

Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5/4)

Athens Kallithea-Παναργειακός

Ηλιούπολη-Ελλάς Σύρου

Αιγάλεω-Χανιά

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19/4)

Ελλάς Σύρου-Athens Kallithea

Χανιά-Ηλιούπολη

Παναργειακός-Αιγάλεω

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26/4)

Παναργειακός-Ελλάς Σύρου

Athens Kallithea-Χανιά

Ηλιούπολη-Αιγάλεω

ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Athens Kallithea 13

Ελλάς Σύρου 12

Αιγάλεω 9

Ηλιούπολη 8

Χανιά 6

Παναργειακός 3