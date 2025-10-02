Τελευταία Νέα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Στα κάγκελα οι αγρότες για ΟΠΕΚΕΠΕ και καθυστερήσεις των επιδοτήσεων (video)

Στα κάγκελα οι αγρότες μέσα σε ένα διάστημα κρίσιμο με τα σκάνδαλα, τις καθυστερήσεις και τις ζωονόσους να βάζουν εμπόδια και να απειλούν τον βιοπορισμό τους. Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Μεσσήνης πραγματοποίησε σύσκεψη με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις επερχόμενες εκλογές αλλά, την ευλογιά των αιγοπροβάτων και πολλά καίρια ζητήματα που χρίζουν άμεσης λύσης. Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε ο Γραμματέας του Συλλόγου Σπύρος Νικολόπουλος μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST.

