Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
4
Σεπτέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα κλειστά ακίνητα το «κλειδί» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Share

Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της Τράπεζας Πειραιώς που δείχνουν πως από την ελληνική αγορά στέγης λείπουν 180.000 ακίνητα για να αποσυμφορηθεί η ζήτηση, τα οποία με τους τρέχοντες ρυθμούς δεν θα αναπληρωθούν παρά μόνο με το πέρας πενταετίας…

Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος για την εύρεση στέγης και γι’ αυτό τρέχουν τόσα προγράμματα ενίσχυσης της προσφοράς. Αλλά ακόμα περισσότερο το οικονομικό επιτελείο, όπως παραδέχονται στο newsit.gr στελέχη του, αναγνωρίζει πως το «παιχνίδι» θα το κρίνουν οριστικά τα κλειστά ακίνητα.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ