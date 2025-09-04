Στα κλειστά ακίνητα το «κλειδί» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της Τράπεζας Πειραιώς που δείχνουν πως από την ελληνική αγορά στέγης λείπουν 180.000 ακίνητα για να αποσυμφορηθεί η ζήτηση, τα οποία με τους τρέχοντες ρυθμούς δεν θα αναπληρωθούν παρά μόνο με το πέρας πενταετίας…

Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος για την εύρεση στέγης και γι’ αυτό τρέχουν τόσα προγράμματα ενίσχυσης της προσφοράς. Αλλά ακόμα περισσότερο το οικονομικό επιτελείο, όπως παραδέχονται στο newsit.gr στελέχη του, αναγνωρίζει πως το «παιχνίδι» θα το κρίνουν οριστικά τα κλειστά ακίνητα.