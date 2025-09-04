Στα κλειστά ακίνητα το «κλειδί» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της Τράπεζας Πειραιώς που δείχνουν πως από την ελληνική αγορά στέγης λείπουν 180.000 ακίνητα για να αποσυμφορηθεί η ζήτηση, τα οποία με τους τρέχοντες ρυθμούς δεν θα αναπληρωθούν παρά μόνο με το πέρας πενταετίας…
Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος για την εύρεση στέγης και γι’ αυτό τρέχουν τόσα προγράμματα ενίσχυσης της προσφοράς. Αλλά ακόμα περισσότερο το οικονομικό επιτελείο, όπως παραδέχονται στο newsit.gr στελέχη του, αναγνωρίζει πως το «παιχνίδι» θα το κρίνουν οριστικά τα κλειστά ακίνητα.
Μόνο στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των funds παραμένουν στάσιμα και αναξιοποίητα περί τα 14.000 σπίτια. Προφανώς και είναι λίγα σε σχέση με το σύνολο των ελλείψεων, ωστόσο υπολογίζεται πως ένας αριθμός τουλάχιστον 6.000 σπιτιών θα ήταν ώριμα να πέσουν στην αγορά… αύριο, συμβάλλοντας άμεσα στην αύξηση του αποθέματος και επομένως σε δεύτερο χρόνο της πτώσης του κόστους στέγασης.
