Στασιμότητα στα καταλύματα της Τριφυλίας (video)

Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι κινήθηκε η τουριστική κίνηση στα καταλύματα της Τριφυλίας κατά τη φετινή θερινή περίοδο, χωρίς ιδιαίτερη αύξηση στις πληρότητες.

Οι Έλληνες επισκέπτες, αν και δεν έλειψαν, περιόρισαν τη διάρκεια της παραμονής τους, επιλέγοντας μικρότερης διάρκειας διακοπές, λόγω κυρίως οικονομικών πιέσεων. Παρά τη στασιμότητα αυτή, οι επαγγελματίες του τουρισμού διατηρούν αισιοδοξία, κάνοντας λόγο για θετικό κλίμα και σταθερό ενδιαφέρον από επισκέπτες, ιδιαίτερα από το εξωτερικό.