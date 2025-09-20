Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
20
Σεπτέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στασιμότητα στα καταλύματα της Τριφυλίας (video)

Share

Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι κινήθηκε η τουριστική κίνηση στα καταλύματα της Τριφυλίας κατά τη φετινή θερινή περίοδο, χωρίς ιδιαίτερη αύξηση στις πληρότητες.

Οι Έλληνες επισκέπτες, αν και δεν έλειψαν, περιόρισαν τη διάρκεια της παραμονής τους, επιλέγοντας μικρότερης διάρκειας διακοπές, λόγω κυρίως οικονομικών πιέσεων. Παρά τη στασιμότητα αυτή, οι επαγγελματίες του τουρισμού διατηρούν αισιοδοξία, κάνοντας λόγο για θετικό κλίμα και σταθερό ενδιαφέρον από επισκέπτες, ιδιαίτερα από το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟΠΙΚΑ