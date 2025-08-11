Καλοκαίρι στην εργασία: Οι εργαζόμενοι ζητούν ευέλικτο ωράριο και ανάσες ανάπαυσης

Η θερινή περίοδος, παρότι συνώνυμη της ξεκούρασης, συχνά μετατρέπεται για πολλούς εργαζόμενους σε εποχή εντατικοποίησης της δουλειάς, αυξημένων ευθυνών και στρες. Για να ανταπεξέλθουν στην πίεση, οι εργαζόμενοι αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο, περισσότερες ημέρες άδειας και εναλλακτικές παροχές στήριξης, σύμφωνα με έρευνα του kariera.gr που πραγματοποιήθηκε στο LinkedIn. Η έρευνα είχε στόχο να αποτυπώσει τη ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων κατά τους θερινούς μήνες και να καταγράψει τις παροχές που θα ήθελαν να έχουν στη διάθεσή τους στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Η απουσία πολιτικών πρόνοιας επιτείνει την πίεση

Το 82% των συμμετεχόντων ανέφερε πως δεν υπάρχει καμία μέριμνα από τους εργοδότες για την αντιμετώπιση του άγχους ή του αυξημένου φόρτου εργασίας τους θερινούς μήνες. Μόνο ένα 8% δήλωσε ότι στην επιχείρησή του προσφέρονται διαλείμματα ή χώροι ανάπαυσης, ενώ 6% λαμβάνει bonus ή επιβραβεύσεις και μόλις 4% αναγνωρίζει επιπλέον υποστήριξη ή ευκαιρίες εκπαίδευσης.

