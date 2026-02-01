Στεγαστική κρίση: «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» και φορολογικά κίνητρα για νέες κατοικίες μακροχρόνιας μίσθωσης

Η κυβέρνηση προωθεί νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με την ονομασία «Κατασκευάζω – Νοικιάζω», στο πλαίσιο της συνολικής στεγαστικής πολιτικής για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων. Σε αντίθεση με προηγούμενες παρεμβάσεις, το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε νεόκτιστες κατοικίες που θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον δέκα ετών και με προκαθορισμένο μίσθωμα.

Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής, η οποία παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο από τους αρμόδιους υπουργούς για τη στεγαστική κρίση. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι το μοντέλο «Build to Rent» απευθύνεται κυρίως σε κατασκευαστές και εταιρείες real estate, με στόχο να τονωθεί η παραγωγή νέων κατοικιών, σε αντίθεση με το «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» που στόχευε μικρότερους ιδιοκτήτες και το υφιστάμενο απόθεμα.

Ποιοι συμμετέχουν στο στεγαστικό πρόγραμμα και ποια είναι τα κίνητρα

Σε πρώτο στάδιο, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές ή στη διαχείριση ακινήτων. Οι φορείς αυτοί θα μπορούν είτε να ανεγείρουν νέες κατοικίες είτε να μετατρέπουν υφιστάμενα ακίνητα άλλης χρήσης σε οικιστικά.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της προσιτής στέγης μέσω κατοικιών που θα προσφέρονται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών, με ελεγχόμενο μίσθωμα. Αν και οι τελικοί όροι δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι τα έσοδα από τα ενοίκια θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος των συμμετεχόντων νομικών προσώπων, παρέχοντας ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο για νέες επενδύσεις στην κατοικία.

