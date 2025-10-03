Στην «πρέσα» τα νοικοκυριά – Με φειδώ οι δαπάνες [γραφήματα]

Μπορεί να υπογραμμίζονται οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό διαρκή πίεση η οποία βαίνει συνεχώς αυξανόμενη, με μόνον έναν στους τέσσερις να δηλώνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε προσωπική οικονομική κρίση και την πλειονότητα των πολιτών να εμφανίζονται πιο προσεκτικοί από ποτέ στη διαχείριση των οικονομικών τους.

Αυξημένες δυσκολίες

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Διεθνούς Έρευνας «Global Public Confidence» που διενεργήθηκε σε 21 χώρες από το Δίκτυο IRIS και την Focus Bari για την Ελλάδα. Αν και η ανησυχία για το κόστος ζωής αγγίζει όλες τις χώρες, στην Ελλάδα σχεδόν όλα τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες: Το 90% δηλώνει ότι σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν το νοικοκυριό του έχει μεγαλύτερη δυσκολία στο να τα βγάλει πέρα.

