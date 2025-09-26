Στη μέγγενη της ακρίβειας οι καταναλωτές (video)

Σε διαρκή πίεση βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να «ροκανίζει» τα εισοδήματα. Οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθιστώντας δύσκολη την κάλυψη ακόμα και των καθημερινών αναγκών. Στη μέγγενη της ακρίβειας, η ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα στήριξης καθίσταται επιτακτική. Στην εκπομπή “Τι λες τώρα” φιλοξενήθηκε ο Απόστολος Ραυτόπουλος Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων και Καταναλωτών, ο οποίος μίλησε αναλυτικά για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά.