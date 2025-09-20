Στη Μεσσήνη η Παναγία Βουλκανιώτισσα – Επίσημη αργία για την πόλη η ημέρα της καθόδου της ιερής θαυματουργής εικόνας (video)

Οι στιγμές λαμπρές σήμερα για τη Μεσσηνία, αλλά και τη Μεσσήνη. Η πόλη ως ανάμνηση του θαύματος που είχε συντελεστεί στο παρελθόν υποδέχθηκε με τη δέουσα τιμή την Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας. Οι στιγμές ήταν επιπρόσθετα ιδιαίτερες μια και φέτος για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε η ημέρα υποδοχής της Εικόνας, ως αργία για τη Δημοτική Κοινότητα, με την εορτή να λαμβάνει πλέον έναν άλλο διαφορετικό χαρακτήρα.

Το κλίμα ήταν όπως έπρεπε ενωτικό και αυτό ήταν και το πλαίσιο των δηλώσεων των φορέων και αρχών του τόπου που έδωσαν το παρών στον σημερινό εορτασμό. Φυσικά κυριάρχησε η ανάδειξη περαιτέρω της ημέρας με την καθιέρωσή της ως αργία, αλλά και το γενικότερο κλίμα προκλήσεων στο οποίο βρισκόμαστε.