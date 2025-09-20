Λαοθάλασσα πιστών υποδέχθηκε την Παναγία Βουλκανιώτισσα στη Μεσσήνη (video & pic’s)

Με ευλάβεια και την συμμετοχή εκατοντάδων πιστών υποδέχθηκε σήμερα η πόλη της Μεσσήνης, την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας Βουλκανιωτίσσης, εκ της ομωνύμου Ιεράς Μονής επί του όρους Ιθώμη.

Η Ιερά Εικόνα μεταφέρεται κατ’ έτος στη Μεσσήνη σε ανάμνηση θαύματος που επιτέλεσε η Υπεραγία Θεοτόκος αρχές του 19ου αιώνα, αυτό της διασώσεως της ευρύτερης περιοχής από θανατηφόρο νόσο.

Της υποδοχής και της λιτανείας προέστησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Η Ιερά Εικόνα με λιτανευτική πομπή περιήλθε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, οι οποίοι ήταν στρωμένοι με μυρτιές και άνθη καταλήγοντας στο Μετοχιακό Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, όπου και εναποτέθηκε για οχταήμερο προσκύνημα.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας απευθυνόμενος στους πιστούς, αναφέρθηκε στην χάρη αλλά και στην διαχρονική προστασία της Παναγίας στο ανθρώπινο γένος. Συνάμα εξέφρασε την χαρά και την ικανοποίησή του για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο καθιερώνει την ημέρα υποδοχής της Ιεράς Εικόνος, ως ημέρα αργίας για την πόλη της Μεσσήνης. Ευχαρίστησε δε, όσους συνέβαλαν στην έκδοση του Διατάγματος, ευχόμενος η Μεγάλοχαρη Βουλκανιώτισσα να σκεπάζει όλο τον κόσμο.

Παρέστησαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ι. Λαμπρόπουλος, οι Βουλευτές Μεσσηνίας Μ. Χρυσομάλλης και Π. Μαντάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ. Πτωχός, οι Δήμαρχοι Μεσσήνης Γ. Αθανασόπουλος, Καλαμάτας Αθ. Βασιλόπουλος και Σπάρτης Μ. Βακαλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Αντεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας Ηλ. Κωνσταντακόπουλος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θ. Βάγιας, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και άλλων τοπικών Φορέων.

Τέλος ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Κωνσταντίνος Ψυχάρης, σε δήλωσή του αναφέρθηκε στο τελετουργικό υποδοχής της Ιεράς Εικόνος, τονίζοντας ότι η Υπεραγία Θεοτόκος αποτελεί το μεγαλύτερο δώρο Του Θεού στο ανθρώπινο γένος για την σωτηρία του, λέγοντας, ότι πρέπει να καταφύγουμε κοντά Της γευόμενοι την ουσία, την χαρά και την αλήθεια.