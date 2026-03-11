Στη Σπάρτη το θρυλικό L’ Etape Greece by Tour de France 2026 – Το Σάββατο 4 Απριλίου ο κορυφαίος διεθνής ποδηλατικός αγώνας (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε καλεσμένος ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, κ. Αθανάσιος Μιχελόγγονας, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για το επερχόμενο L’Etape Greece by Tour de France 2026. Ο κ. Μιχελόγγονας ανέλυσε τη σημασία της διεθνούς αυτής διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη στις 4 Απριλίου, τονίζοντας την άψογη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον Δήμο Σπάρτης , τον Σπαρτιατικο Γυμναστικο Συλλόγο και τους Δήμους Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης. Παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες των τριών διαδρομών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία και την παγκόσμια τουριστική προβολή της Λακωνίας.