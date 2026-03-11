Τελευταία Νέα
Με τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 26ο Trail Ride 2026 στην Αργολίδα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου στην Αργολίδα το 26ο Trail Ride 2026, ο πρώτος αγώνας της χρονιάς που προσμετρά στο Πανελλήνιο Έπαθλο Trail Ride 4×4, συγκεντρώνοντας πληρώματα και φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού από όλη την Ελλάδα.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συμβάλλοντας στην προβολή της περιοχής και στην ενίσχυση διοργανώσεων που συνδυάζουν τον αθλητισμό με την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Πελοποννήσου.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 23 πληρώματα από διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία αγωνίστηκαν σε επτά ειδικές διαδρομές, διανύοντας συνολικά περίπου 150 χιλιόμετρα μέσα από εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Αργολίδας, προσφέροντας έντονες αγωνιστικές στιγμές αλλά και μοναδικές εικόνες για τους συμμετέχοντες και τους θεατές.

Τη διοργάνωση ανέλαβε η Αργολική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού 4×4 Ναυπλίου (Α.Λ.Μ.Α.), η οποία για ακόμη μία φορά κατάφερε να υλοποιήσει έναν άρτια οργανωμένο αγώνα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της περιοχής για τη φιλοξενία σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει σταθερά δράσεις που ενισχύουν τον εναλλακτικό τουρισμό, την εξωστρέφεια και την τοπική οικονομία, προβάλλοντας παράλληλα τα μοναδικά τοπία και τις δυνατότητες της Πελοποννήσου ως προορισμού για αθλητικές και υπαίθριες δραστηριότητες.

