ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην Ανδρίτσαινα το μεγαλύτερο ύψος βροχής – Νέες συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Μεγάλα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν έως σήμερα τις 18:40. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo, το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης καταγράφηκε στην Ανδρίτσαινα Ηλείας (114 χιλιοστά), ενώ ακολουθεί η Στεμνίτσα Αρκαδίας με σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής (98.6 mm) και ο Μυστράς Λακωνίας με περίπου 90 χιλιοστά βροχής (88.6 mm).

Επιπλέον, όπως τονίζεται από το METEO/ΕΑΑ, γίνεται αντιληπτό ότι βροχή καταγράφηκε σχεδόν στο σύνολο της χώρας.

Σε 40 ανήλθαν οι κλήσεις που δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr 

