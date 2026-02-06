Στην ΚΑΚ η τελετή έναρξης του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού (video)

Στις 8 απόψε το βράδυ θα σημάνει η έναρξη του 13ο καλαματιανού Καρναβαλιού με την εναρκτήρια τελετή να πραγματοποιείται στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας. Με πρωταγωνιστικό πρόσωπο την πριγκίπισσα Ιζαμπώ και ποικίλες καρναβαλικές εκδηλώσεις η Καλαμάτα αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης μικρών και μεγάλων φίλων των Αποκριών.

Η αλλαγή του τόπου φιλοξενίας της εναρκτήριας εκδήλωσης έγινε λόγω των καιρικών συνθηκών. Ετσι, η Τελετή Έναρξης του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού μεταφέρεται στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι δίνει το επίσημο έναυσμα της φετινής αποκριάτικης περιόδου με τη Μεγάλη Τελετή Έναρξης, στις 20:00, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.

Η βραδιά υπόσχεται ένα φαντασμαγορικό θέαμα γεμάτο μουσική, χορό και εκπλήξεις, με την παρουσίαση της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ, την παράδοση των καρναβαλικών λαβάρων στα πληρώματα, DJ set από τον Giorgos Rempelos και ένα εκρηκτικό μουσικοχορευτικό show από τους Passepartout Band. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Κυριάκος Γελάσης και η Ηρώ Λυμπέρη.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί δεξίωση προς τιμήν της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η τελετή παράδοσης του λαβάρου του Καλαματιανού Καρναβαλιού στον Δήμαρχο της πόλης, ως συμβολική πράξη έναρξης της μεγάλης γιορτής.

Το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι ξεκινά και καλεί μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος της μεγαλύτερης αποκριάτικης γιορτής της πόλης.

Dress up. Show up. Celebrate.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://linktr.ee/kalamatianokarnavali