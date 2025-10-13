Στην Καλαμάτα η Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας – Οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Πελποννήσου (video)

Η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας “European University for Customised Education – EUNICE” πραγματοποιείται έως τις 16 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με οικοδεσπότη τον πρύτανη, καθηγητή Αθανάσιο Κατσή, ο οποίος φιλοξενούμενος στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST σημείωσε «Μετέχουν δέκα Πανεπιστήμια και φέτος γίνεται στην Καλαμάτα. Έρχονται από πανεπιστήμια όλης της Ευρώπης και ουσιαστικά προσπαθούμε να δούμε πως θα μπορέσουμε να κινήσουμε κοινούς βηματισμούς, κοινά πτυχία μεταξύ των δέκα πανεπιστημίων, ώστε να οδηγηθούμε ακόμα και σε κοινά ευρωπαϊκά πτυχία. Έχουμε ένα τριήμερο που ξεκίνησε σημαντικά σήμερα. Από αύριο είναι οι κανονικές εργασίες. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας έχουν έρθει εδώ στην Καλαμάτα και φοιτητές, φοιτήτριες από άλλα πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε αυτή τη συμμαχία μιλούν, ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες με τους συναδέλφους από την Ελλάδα».

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επενδύει στην εξωστρέφεια ανοίγει τα φτερά του στο ευρωπαϊκό πεδίο με τον κ. Κατσή να τονίζει «Το έχουμε επιδιώξει και το έχουμε πετύχει εδώ και δύο-τρία χρόνια που συμμετέχουμε επίσημα και οι φοιτητές, οι φοιτήτριες έρχονται σε επαφή, αλλά και οι καθηγητές, αυτό συνέβαινε έτσι και αλλιώς, αλλά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες είναι πιο σημαντικό γιατί έρχονται σε επαφή με τους αντίστοιχους συναδέλφους από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ένα από τα ερευνητικά προγράμματα μεταπτυχιακά τα οποία θα τρέξουμε με άλλα πανεπιστήμια, ένα εκ των οποίων τρέχει με ένα από τα πανεπιστήμια της Πορτογαλίας και της Ιταλίας που συμμετέχουν. Έχουμε έρθει σε επαφή μέσα από αυτή τη συμμαχία και ανοίξαμε την προοπτική ενός μεταπτυχιακού… Έχουνε περάσει σε άλλη φάση είναι όλα δημόσια ιδρύματα και αυτό δείχνει ότι έχουν ξεπεράσει στο στενό πυρήνα της ελληνικής επικράτειας και ανοίγουν φτερά και υλοποιούν δράσεις εντός και εκτός Ευρώπης».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναφερόμενος στους επόμενους στόχους του είπε «Επόμενος στόχος είναι δημιουργήσουμε μια σειρά ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων να φέρουμε φοιτητές και φοιτήτριες από την Ασία σε συνεργασία με ιδρύματα εκεί καθώς πληθυσμιακά τα νούμερα εκεί είναι μεγάλα».

Όσον αφορά την πορεία των εργασιών στη νέα εστία στην Τρίπολη ανέφερε «Η εστία έχει αγοραστεί είμαι στη διαδικασία ηλεκτροδότησης υδροδότησης, έτσι αρχές άνοιξης του 2026 να ανοίξει και επίσημα».