Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass

Με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή να εντείνονται, τις τιμές του πετρελαίου Brent να έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι και τις τιμές των καυσίμων να έχουν τραβήξει την ανηφόρα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης και δηλώνει έτοιμη να ενεργοποιήσει προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά για να αντιμετωπίσει κινήσεις κερδοσκοπίας αλλά και μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στη πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης βρίσκεται το fuel pass, δηλαδή η επιδότηση καυσίμων στην αντλία, με εισοδηματικά κριτήρια, μέτρο το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022, όταν είχε ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Το όριο συναγερμού για τη λήψη μέτρων στα καύσιμα έχει οριστεί στα 100 δολάρια το βαρέλι. «Με πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κινητοποιούμαστε…», δήλωσε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντας και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου (Μega) ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει «αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας».

