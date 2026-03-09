Τα δύο ευρώ στην αντλία ενεργοποιούν νέα fuel pass – Η κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση

Με τους αναλυτές να θεωρούν θέμα χρόνου το να ξεπεράσει το αργό πετρέλαιο τα 100 δολάρια/βαρέλι, ακόμα και εντός της Δευτέρας, η έμφαση όλων των κυβερνήσεων στρέφεται πλέον σε μέτρα αντιμετώπισης των ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, είναι καταρχήν σαφές ότι μέτρα για τις αυξήσεις στα καύσιμα και στο πετρέλαιο, όπως το fuel pass που είδαμε παλαιότερα, αποτελούν μέρος μιας έτοιμης δέσμης, που περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένους ελέγχους στα πρατήρια και έκτακτη φορολόγηση των διυλιστηρίων.

Έτσι, η κυβέρνηση αναμένεται να κινηθεί προς μια δοκιμασμένη λύση και όχι προς ελάφρυνση της φορολογίας, όπως εξετάζει για παράδειγμα η Ιταλία.

Θετικό είναι πάντως το γεγονός ότι τα ελληνικά διϋλιστήρια είναι σε θέση να ανακατευθύνουν σημαντικό μέρος των εξαγωγών τους προς την εγχώρια αγορά, καθώς το επιτρέπουν οι συμβάσεις με τους πελάτες τους, όπως αποκάλυψε χθες ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

