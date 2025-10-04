Στις 10 και 11 Οκτωβρίου το 2ο τριήμερο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας και οι χορωδίες της πόλης: Ένωση Φίλων Μουσικής «ΑΡΜΟΝΙΑ», Διεθνής Χορωδία «ALLEGRI», Μουσικός Όμιλος «ΟΡΦΕΥΣ», διοργανώνουν το 2ο τριήμερο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 20.00, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 20.00 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 12.00, με ελεύθερη είσοδο.

Μια εκδήλωση- θεσμός που προβάλλει την πόλη μας και ενισχύει τον πολιτισμό της. Γιατί η μουσική εκπαιδεύει, ψυχαγωγεί και ενώνει κοινό και χορωδούς.

Χορωδίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας συναντιούνται σε ένα τριήμερο γεμάτο μελωδία, συγκίνηση και πολιτισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΩΔΙΩΝ Παρασκευή 10/10/2025 1) Κρύας Βρύσης Δήμου Πέλλας 2) Πολυφωνική Αιγιαλείας 3) Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού 4) Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας <<Αρμονία> 5) Χανίων 6)Διεθνής Χορωδία <> Σάββατο 11/10/2025 1) Λέσχης Φιλόμουσων Λάρισας 2) Chorus87 Ρεθύμνου 3) Harmonia Juris Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 4) Καλλιτεχνικού Συλλόγου Καρδίτσας <<ο Αρίων>> 5) Μουσικός Όμιλος <Ορφεύς>> 6) Γυναικεία << Συνηχήσεις>>

Πληροφορίες -Facebook Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

– Instagram @panelleniophestibalkhorodion,

-Δήμος Καλαμάτας,

– [email protected]