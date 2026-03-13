Στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα στη βενζίνη – Δείτε συγκριτικά στοιχεία

Tην ώρα που η κυβέρνηση βάζει πλαφόν για να βάλει φρένο στην αύξηση τιμών στα καύσιμα λόγω της ανάφλεξης στη μέση Ανατολή, η Ελλάδα βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης.

Σύμφωνα με στοιχεία για τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στις 9 Μαρτίου 2026, η τιμή στην ελληνική αγορά διαμορφωνόταν περίπου στα 1,85 ευρώ το λίτρο, κατατάσσοντας τη χώρα στην 5η θέση με τις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το κόστος της βενζίνης για τους καταναλωτές μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Η εικόνα αυτή προκύπτει από σύγκριση τιμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται κυρίως χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Βουλγαρία εμφανίζει από τις χαμηλότερες τιμές, περίπου 1,27 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολουθούν η Μάλτα και η Κύπρος κοντά στο 1,34-1,35 ευρώ. Σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κινούνται επίσης η Σλοβενία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Πολωνία, όπου οι τιμές διαμορφώνονται περίπου μεταξύ 1,45 και 1,50 ευρώ το λίτρο.

