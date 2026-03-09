Φωτιά στις τιμές πετρελαίου και βενζίνης – Συνεδριάζει το Eurogroup

Τελευταία Νέα
Φωτιά στην οικονομία απειλεί να βάλει το πετρέλαιο, οι τιμές του οποίου έχουν εκτοξευτεί σε επίπεδα που εάν δεν ελεγχθούν εγκαίρως θα πυροδοτήσουν αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε ευρεία κλίμακα, διαταράσσοντας τις λεπτές ισορροπίες στον πληθωρισμό.

Το Brent εκτοξεύτηκε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 110 δολαρίων το βαρέλι τη Δευτέρα, κάτι το οποίο έχει να συμβεί από τον Φεβρουάριο του 2022 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ανέβηκαν στις ασιατικές αγορές μέχρι τα 119,50 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) στα 119,48 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα καύσιμα

Η βενζίνη «κοιτάζει» ήδη προς τα 2 ευρώ το λίτρο. Μέσα σε μία εβδομάδα, μέχρι το Σάββατο, οι τιμές στα καύσιμα ανέβηκαν σε μέσα επίπεδα έως και 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.

Η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη εκτοξεύτηκε σχεδόν στα 1,80 ευρώ το λίτρο, έχοντας ξεπεράσει και τα 2 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές. Το ντίζελ σήμερα στην Αττική φτάνει ακόμη και πάνω από το 1,9 ευρώ το λίτρο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

