Στις… συμπληγάδες της απαισιοδοξίας – Το 76% των Ελλήνων βλέπει τη χώρα σε λάθος πορεία -Γ. Χατζηθεοδοσίου «Δεν έχω ακούσει πολιτικές. Το επίδομα δεν είναι πολιτική, είναι χάπι» (video)

Η απαισιοδοξία της ελληνικής κοινωνίας για το μέλλον μοιάζει να «παγιώνεται» καθώς το 76% των πολιτών θεωρεί πως τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση! Αυτό το κρίσιμο εύρημα προκύπτει από έρευνα της Metron Analysis που έγινε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Το καμπανάκι ηχεί πιο δυνατά από άλλοτε όπως επισήμανε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου εστιάζοντας στους δείκτες εκείνους που «μαρτυρούν» την φθίνουσα πορεία του πληθυσμού της χώρας «σημειώνοντας πως υπάρχει μείωση των μαθητών τα τελευταία 10 χρόνια που ξεπερνά το 20 με 30%» και κατά συνέπεια μεγάλο μέρος του παραγωγικού της δυναμικού. Απαριθμώντας όλα όσα σήμερα απασχολούν την κοινωνία – με τους ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα να είναι 17 έως 45 ετών – με το 71% να μιλά για την ακρίβεια, να ακολουθούν δικαιοσύνη, παιδεία και υγεία «Όπως ανέφερε «το 39% λέει ότι κατά τη γνώμη του επόμενα 5-10 χρόνια θα είναι χειρότερα.» Επίσης «Θέλουν να κάνουν οικογένεια σε αυτές τις ηλικίες, μόλις το 24% και θέλουν αποκτήσουν παιδί, το απίστευτο, μόλις 9%!». Για να επισημάνει και την τάση φυγής καθώς «το 55% των ανθρώπων αυτής της ηλικίας λέει ότι εάν έβρισκε την ευκαιρία θα έφευγε για το εξωτερικό».

Η ακρίβεια σε βασικά είδη και υπηρεσίες, η στεγαστική κρίση, το ενεργειακό πρόβλημα είναι μια «βόμβα στα θεμέλια της χώρας μας» όπως είπε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών τονίζοντας την ανάγκη «να γίνει μια εθνική πολιτική γιατί όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι στα ερείπια πάνω κανένας δεν επιβιώνει!».

Για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι «έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όσο δεν ελέγχεται το ενεργειακό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε τάση αποπληθωρισμού, ο πληθωρισμός θα είναι μεγαλύτερος. Όταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ λέει ότι θα κλείσουν μεγάλες επιχειρήσεις, φανταστείτε αν η πολυεθνική έχει πρόβλημα με το ενεργειακό πόσο έχει η μικρή επιχείρηση στη χώρα μας. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση αναμασά την ίδια καραμέλα» αναφερόμενος στον ΦΠΑ. «Πόσο κωμωδία είναι, το να βγαίνει ο Υπουργός και να λέει έχω κάνει μειώσεις σε 2 χιλιάδες προϊόντα… είναι μανταλάκια ποντικοπαγίδες, γάντια… Δεν είναι το κρέας, το λάδι το ρύζι». Επαναλαμβάνοντας «Όταν δεν μπορείς να ελέγξεις πρώτον το ενεργειακό, όταν δεν βάζεις χέρι στους μεσάζοντας και το προϊόν από το χωράφι στο ράφι και φθάνει δέκα φορές παραπάνω… με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια; Δεν έχω ακούσει πολιτικές. Το επίδομα δεν είναι πολιτική, είναι χάπι», ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών έβαλε στην εξίσωση και το στεγαστικό πρόβλημα. «Το επίδομα λειτουργεί αρνητικά», είπε, εκτιμώντας πως η απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο με την επανείσοδο ακινήτων στην αγορά που θα συμβάλει αλλάξει την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης οδηγώντας τις τιμές των ενοικίων προς τα κάτω.