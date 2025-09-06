Στο 1,7% «βούτηξε» η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 1,7% για το δεύτερο τρίμηνο ανά… χείρας, σύμφωνα πάντα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ανεβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για την 89η ΔΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με ρυθμό ανάπτυξη της οικονομίας 2,2%, ωστόσο κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου υπήρξαν στοιχεία που καταδείκνυαν την τάση επιβράδυνσης ορισμένων βασικών δεικτών. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει ανεβάσει για φέτος τον πήχη της ανάπτυξης στο 2,3%.

Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,7%.

