Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
2
Μάρτιος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο πλευρό της Κύπρου η Ελλάδα: Ο Νίκος Δένδιας στη Λευκωσία – Δύο φρεγάτες και δύο ελληνικά F-16 στην περιοχή με απόφαση ΚΥΣΕΑ

Share

Σε αυξημένο «συναγερμό» θέτουν την Αθήνα οι εξελίξεις στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ η Ελλάδα ενισχύει την Κύπρο με δύο μαχητικών F-16 Block 52+.

Τα ελληνικά F-16 συμμετέχουν στην επιτήρηση και στην ενίσχυση της προστασίας του κυπριακού εναέριου χώρου. Στο μεταξύ, στη Λευκωσία μεταβαίνει εσπευσμένα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτρη Χούπη.

Επίσης, μετά την επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα Belharra και μια ΜΕΚΟ.

ΠΗΓΗ www.newsit.gr

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode