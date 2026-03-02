Στο πλευρό της Κύπρου η Ελλάδα: Ο Νίκος Δένδιας στη Λευκωσία – Δύο φρεγάτες και δύο ελληνικά F-16 στην περιοχή με απόφαση ΚΥΣΕΑ

Σε αυξημένο «συναγερμό» θέτουν την Αθήνα οι εξελίξεις στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ η Ελλάδα ενισχύει την Κύπρο με δύο μαχητικών F-16 Block 52+.

Τα ελληνικά F-16 συμμετέχουν στην επιτήρηση και στην ενίσχυση της προστασίας του κυπριακού εναέριου χώρου. Στο μεταξύ, στη Λευκωσία μεταβαίνει εσπευσμένα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτρη Χούπη.

Η επίσκεψη έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και περιλαμβάνει συναντήσεις με την κυπριακή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών και τα σενάρια διαχείρισης σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Επίσης, μετά την επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα Belharra και μια ΜΕΚΟ.

