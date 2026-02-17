Τελευταία Νέα
Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς ρομά σε Κορινθία και Μεσσηνία – 6 συλλήψεις

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν χθες (16.2.2026) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Κορινθίων, Καλαμάτας και Οιχαλίας.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κορινθίας και Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -15- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

  • -1- άτομο, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,
  • -1- άτομο, για ναρκωτικά και
  • -1- άτομο, για τα όπλα.

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν -17- άτομα, προσήχθησαν -5- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

  • -1- άτομο, για ναρκωτικά,
  • -1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και
  • -1- άτομο, για ανυποταξία στο εσωτερικό.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, στην Κορινθία βεβαιώθηκαν -2- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους -11,4- γραμμαρίων και -1- κυνηγετικό όπλο, ενώ στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν -3- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και -1- κυνηγετικό όπλο.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 

 

 

