Στον Κόλπο του Ναυαρίνου ο σεΐχης Μανσούρ με το superyacht «Blue» [εικόνες]

Διακοπές στην Costa Navarino με γαστρονομικές εμπειρίες – Το σκάφος–παλάτι των 160 μ. που φιλοξενεί 48 άτομα.

Η βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιλέγει ξανά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις, με τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν να απολαμβάνει τον Κόλπο του Ναυαρίνου, ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια στον κόσμο. Η παραμονή του συνοδεύεται από γεύσεις υψηλής γαστρονομίας στα εστιατόρια των Mandarin Oriental, W, The Romanos και The Westin, στην Costa Navarino.

Ο Μανσούρ, Αντιπρόεδρος των ΗΑΕ και ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, συνδυάζει πολιτική ισχύ και διεθνή παρουσία, με επενδύσεις και στη χώρα μας. Η εικόνα του συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό lifestyle, που αποτυπώνεται και στα σκάφη του.

Σήμερα «ναυαρχίδα» του είναι το superyacht «Blue», μήκους 160 μέτρων. Κατασκευάστηκε από τη Lürssen στη Βρέμη, με εσωτερικό σχεδιασμό του Terence Disdale, και παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2022. Το σκάφος διαθέτει σουίτες για έως 48 φιλοξενούμενους και πλήρωμα μέχρι 80 ατόμων, με χώρους που θυμίζουν πλωτό resort: γυμναστήρια, spa και αίθουσες κινηματογράφου.

Η αξία του «Blue» εκτιμάται στα 600 εκατ. δολάρια, ενώ τα ετήσια λειτουργικά φτάνουν περίπου τα 60 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για ένα πλωτό σύμβολο πολυτέλειας, που συνοδεύει τον σεΐχη Μανσούρ στα ταξίδια του ανά τον κόσμο, αυτή τη φορά στα ήρεμα νερά της Μεσσηνίας.

Φωτογραφίες: Το «Blue» και τα συνοδευτικά του σκάφη στον κόλπο του Ναυαρίνου

ΠΗΓΗ .gargalianoionline.gr