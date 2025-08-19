Ο Σ.Κ.Ε.Α.Κ. εκφράζει τις θέσεις του για τη την Λευκή Νύχτα

Ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας εκφράζει τις θέσεις του για τη Λευκή Νύχτα.

Ειδικότερα, αναφέρει: “Η “Λευκή Νύχτα” στις 31 Αυγούστου παρουσιάζεται ως… τέλος του καλοκαιριού. Όμως για την Καλαμάτα, μια παραθαλάσσια πόλη με υψηλές θερμοκρασίες και έντονη τουριστική δραστηριότητα μέχρι και τον Νοέμβριο, το καλοκαίρι δεν τελειώνει τόσο νωρίς. Το να οριοθετούμε τη λήξη της σεζόν από τα τέλη Αυγούστου αδικεί τη δυναμική της πόλης μας. Για τον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού, το καλοκαίρι συνεχίζεται – οι επιχειρήσεις παραμένουν ζωντανές, γεμάτες επισκέπτες και ζωή.

Η Καλαμάτα δεν χρειάζεται τεχνητά “τέλη”, αλλά όραμα, συνέργειες και στρατηγικό σχεδιασμό για την πραγματική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Μεμονωμένες ενέργειες χωρίς συντονισμό δεν προσφέρουν προοπτική, αντιθέτως περιορίζουν τις δυνατότητες της πόλης.

Αναγνωρίζουμε ότι πριν από μία δεκαετία η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε μια φρέσκια και ιδεατή πρωτοβουλία. Ωστόσο, οι συνθήκες έχουν αλλάξει, η πόλη έχει εξελιχθεί και η τουριστική της δυναμική απαιτεί πλέον διαφορετικό σχεδιασμό.

Αυτό που κάποτε ήταν καινοτομία, σήμερα χρειάζεται αναθεώρηση και προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Η συνδιοργάνωση από τον Δήμο, την Περιφέρεια και το Επιμελητήριο αναδεικνύει την έλλειψη ξεκάθαρων θέσεων, στρατηγικής και οράματος για την πορεία της Καλαμάτας. Η ευθύνη για το πώς προβάλλεται και αναπτύσσεται η πόλη δεν ανήκει μόνο σε έναν φορέα.

Αφορά συνολικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Περιφέρεια, το Επιμελητήριο και όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους που οφείλουν να εργαστούν με κοινό στόχο: να καταστήσουν την Καλαμάτα έναν προορισμό με καλοκαίρι που δεν τελειώνει τον Αύγουστο.

Με εκτίμηση,

Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας (Σ.Κ.Ε.Α.Κ.)”