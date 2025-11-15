Στον πάτο η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα | Δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά την Βουλγαρία (video)

Για να μπορέσει η Ελλάδα να ανεβάσει τη μέση αγοραστική δύναμη των πολιτών στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επίπεδα, θα πρέπει να διανύσει έναν μακρύ δρόμο.

Η σύγκλιση απαιτεί πάνω από 10 χρόνια, ενδεχομένως και μία 15ετία, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 2%, καθώς και συνεχείς βελτιώσεις του δείκτη της παραγωγικότητας. Ποια είναι η εικόνα σήμερα, παρά τους… πανηγυρισμούς των δεικτών; Στην αξιολόγηση της αγοραστικής δύναμης η χώρα μας παραμένει δεύτερη φτωχότερη χώρα μετά τη Βουλγαρία.