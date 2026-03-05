Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
5
Μάρτιος
TOP
ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι για drone από τον Λίβανο – Λήξη συναγερμού στη βρετανική βάση

Share

Συναγερμός για ακόμη μία φορά στην Κύπρο, με σειρήνες να ηχούν νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (05.03.2025) στο Ακρωτήρι, εν μέσω των σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα στάλθηκε στους κατοίκους Ακρωτηρίου της Κύπρου, γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο μέχρι νεοτέρας καθώς εντοπίστηκε drone από τον Λίβανο. Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να καλυφθούν πίσω από ανθεκτικά έπιπλα.

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα.

Ακούστε τις σειρήνες:

Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντεο

Πηγή: newsit.gr
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode