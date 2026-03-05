Κύπρος: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι για drone από τον Λίβανο – Λήξη συναγερμού στη βρετανική βάση

Συναγερμός για ακόμη μία φορά στην Κύπρο, με σειρήνες να ηχούν νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (05.03.2025) στο Ακρωτήρι, εν μέσω των σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα στάλθηκε στους κατοίκους Ακρωτηρίου της Κύπρου, γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο μέχρι νεοτέρας καθώς εντοπίστηκε drone από τον Λίβανο. Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να καλυφθούν πίσω από ανθεκτικά έπιπλα.

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα.

Ακούστε τις σειρήνες: