Η «Ιθάκη», τα… βαρίδια, η αποκήρυξη και οι ευθύνες | Η «γκρίζα ζώνη» που κερδίζει, το αφήγημα του «δεν υπάρχει άλλος» και τα «αυγά που δεν σπάνε» για τα πραγματικά προβλήματα (video)

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα έχει ανοίξει έναν κύκλο έντονου πολιτικού διαλόγου με την «Ιθάκη» να προκαλεί μια «πολιτική τρικυμία». Το ενδιαφέρον του κόσμου για όσα έχει να… πει ο πρώην πρωθυπουργός είναι μεγάλο όπως και το βιβλίο που περιγράφει μια σειρά από γεγονότα όπως τα βίωσε ο ίδιος.

ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΑ… ΒΑΡΙΔΙΑ

Το θέμα σχολίασε στο κεντρικό δελτίο του Best ο Νίκος Μπελογιάννης. «Ο κ. Τσίπρας ξεκαθαρίζει τα πάντα όλα. Διώχνει από πάνω του αυτούς οι οποίοι ήταν κατά κάποιο τρόπο τα βαρίδια, θέλει να πορευθεί με άλλα πρόσωπα τους αποκηρύσσει – βλέπει τα λάθη του – και αυτούς που αποκηρύσσει, απ’ ότι φαίνεται είναι αυτούς που λέει ο κόσμος. Η αναφορά του για τον Αλέξη Χαρίτση είναι πολύ θετική. Τον είχε σχεδιάσει για την επόμενη ημέρα – άσχετα το τι έγινε εκεί – και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν αμφιβάλει κανείς ότι χειρίστηκε τα πράγματα εκεί και η χώρα έμεινε το ευρώ» είπε και αναφέρθηκε στην ταραχώδη εκείνη περίοδο που όπως σημείωσε «Αν είχε ακούσει αυτούς, που λέγανε όλοι αυτοί… ο Βαρουφάκης του έλεγε να δώσουνε κουπόνια .. αυτά δεν είναι ούτε στη σφαίρα της…» θυμίζοντας εδώ πως «εάν δεν είχε γίνει η περιβόητη κωλοτούμπα που λένε «ότι ψήφισε ο κόσμος ναι και αυτός το έβγαλε όχι για να μείνει η χώρα στο ευρώ, τώρα θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Η χώρα θα ήταν στον πάτο…»

ΑΛΛΑ… ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ

Αναγνωρίζοντας ωστόσο και τις τεράστιες ευθύνες του πρώην Πρωθυπουργού υπογραμμίζοντας ότι στο βιβλίο δεν αναφέρεται στην περίοδο του 2015 που «Ανέλαβε μια χώρα. Τον βάλανε κάποιοι μπροστά η οποία, αυτό που δεν ανέφερε είναι ότι η χώρα το 2015 έβγαινε από τα μνημόνια με 900 εκατ. το mail Χαρδούβελη», λέγοντας πως «Εκμεταλλευτήκανε την αγανάκτηση, την πίεση του κόσμου τόσο καιρό και βγάλανε τον κόσμο στο δρόμο.» θυμίζοντας πως θεσμικά “χρησιμοποίησαν” τον θεσμό του προέδρου της Δημοκρατίας «…συνηγόρησαν όλοι τότε, για να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά -Βενιζέλου. Η Χρυσή Αυγή, ο Καμμένος, ο Τσίπρας, το ΚΚΕ, όλοι αυτοί συνηγόρησαν για να πέσει. Λέει, γλίτωσα τη χώρα λέει και είμαστε στα καλύτερα. Ναι αλλά τη φόρτωσες με ένα τρίτο μνημόνιο… με την κρατική περιουσία αυτή τη στιγμή να έχει πάει όλη στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα Ελληνικό», σημειώνοντας το ΤΑΙΠΕΔ έχει λόγο ακόμη και για θέματα όπως παράδειγμα τα ΕΛΤΑ ή ακόμη και το αεροδρόμιο Καλαμάτας, θυμίζοντας «Κάτι που ο Σαμαράς τότε δεν το υπέγραψε! Φαντάζεστε πως θα ήταν τώρα η Ελλάδα εάν δεν είχε και το άλλο μνημόνιο, αν θα είχε μείνει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου». Ο διευθυντής της τηλεόρασης BESTσημείωσε επίσης πως στο πολυσέλιδο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δεν «ακούγεται» ούτε ένα συγγνώμη. «Λέει για αυτούς όλους οι οποίοι ξέρουν όλοι καλά, αυτοί οι μαθητευόμενοι μάγοι, αυτά που έκανε ο Βαρουφάκης δεν τα κάνει ούτε παιδάκι… δεν ξέρω με τι μυαλό δουλεύουν όλοι αυτοί» θυμίζοντας τα σακίδια και τις σαγιονάρες «τις φωτογραφίσεις life style στο Paris Match. Η χώρα καιγότανε και αυτός έκανε φωτογραφίσεις στο Paris Match. Τρομακτικά πράγματα!»

Στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα μεταξύ άλλων και στον κ. Κασσελάκη, ο Νίκος Μπελογιάννης διαβάζει μια προσπάθεια «να βγάλει από πάνω απ’ ότι φαίνεται όλους αυτούς που κατηγορούσε ο κόσμος και να παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο… οπωσδήποτε είναι πολύ πιο έμπειρος», είπε και «του αναγνωρίζω ότι τη χώρα την κράτησε στο ευρώ και δεν άκουσε όλους αυτούς. Στο νομισματοκοπείο ο ένας να βγάλουμε δραχμές, ο άλλος στον Πούτιν!… τους βγήκε και από το μυαλό ότι η Ρωσία θα βοηθήσουμε». Εκτιμώντας πως ο πρώην Πρωθυπουργούς έχει πλέον μεγαλύτερη εμπειρία σχολίασε επίσης «δεν ξέρω ποιους θα πάρει μαζί του. Πάντως, απ’ ότι φαίνεται, έχει ισχυρές πλάτες» ενώ και στις μετρήσεις φαίνεται να έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό άνθρωπο απλό και πανέξυπνο «και οπωσδήποτε οι κινήσεις οι οποίες κάνει δεν θα περάσουν αμελητέες… άσχετα με την υποβάθμιση που πάνε να κάνουν τα ΜΜΕ, και να πάνε να χλευάσουν… αυτό το κάνανε και το 2015, γιατί τότε θυμάστε τι έγινε» και τονίζοντας πως πλέον ο κόσμος αναζητά ένα αποκούμπι και μια ελπίδα τόνισε πως «ο Τσίπρας δεν είναι ούτε λίγος ούτε αμελητέος». “Σοκαριστική ελαφρότητα” χαρακτήρισε και τον τρόπο που κάποιος φέρεται πως είχε προσεγγίσει τον πρώην πρωθυπουργό την περίοδο της διακρατικής συμφωνίας των Πρεσπών, λέγοντάς του «για ένα κωλοόνομα θα ρίξουμε την κυβέρνηση; Εννοούσε το όνομα της Μακεδονίας».

ΠΡΩΤΗ Η “ΓΚΡΙΖΑ” ΖΩΝΗ

Μέσα σε όλα αυτά, η δημοσκόπηση της DATA C φανέρωσε το εύθραυστο πολιτικό σκηνικό που επικρατεί πλέον στην χώρα, με τον Νίκο Μπελογιάννη να σημειώσει πως «το πρώτο κόμμα είναι αποχή! Η γκρίζα ζώνη. 28% στην Πελοπόννησο μια δεξιά περιφέρεια! Καταλαβαίνετε τι γίνεται;» Ενώ για τα αδιέξοδα που τίθενται με το δίλλημα άμα φύγει ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει… άλλος ο Διευθυντής της τηλεόρασης BEST είπε «Δηλαδή άμα φύγει ο Μητσοτάκης το κλείνουμε το μαγαζί; Τα ποσοστά των αναποφάσιστων συνεχώς μεγαλώνουν. Γι’ αυτό και αυτή τη στιγμή το βιβλίο του Τσίπρα έχει φέρει τεράστια αναστάτωση. Βέβαια την μεγαλύτερη αναστάτωση μέσα σε αυτά τα πράγματα την έχει φέρει η συνέντευξη Σαμαρά, και η θέση Σαμαρά. Γιατί αυτά που είπε ο Σαμαράς και δικαιώνεται κάθε μέρα – που δεν λέει ο Τσίπρας τώρα τι έγινε» αναφερόμενος ξανά στο mail Χαρδούβελη «ας τα πούνε οι άλλοι. Ας τα πει ο Πτωχός, τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Αυτός το γράφει mail Χαρδούβελη, το γράφανε με τον Χαρδούβελη και τον Παπασταύρου.»

Χαρακτηρίζοντας δικαιολογημένη την αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό «γιατί κάποιοι κοιμούνται και κάθονται στις καρέκλες τους και παίρνουνε τους παχυλούς τους μισθούς και διοικούνε εμάς τους ηλίθιους-πληβείους, όπως μας νομίζουνε, με αποτέλεσμα οι μισοί να κλαίνε στις κτηνοτροφίες και οι άλλοι μισοί να κλαίνε στα σούπερ μάρκετ, στα χωράφια…», τονίζοντας τέλος πως η «αποχή δεν είναι λύση» καθώς «Βοηθάει το σύστημα». Για τα δυνητικά κόμματα και όσα δείχνει η δημοσκόπηση της DATA C ο κ. Μπελογιάννης είπε «Ο Αντώνης Σαμαράς έχει να… παλέψει με ένα κόμμα το οποίο τώρα είναι στην εξουσία, οι υπόλοιποι… δεν προέρχονται από έναν χώρο κυβερνητικό» εξηγώντας με αυτό τον τρόπο τα υψηλά ποσοστά που εμφανίζοντας Τσίπρα και Καρυστιανού «μαζεύει όλους αυτούς τους αγανακτισμένος, τους αναποφάσιστους γιατί βλέπει μια γυναίκα πιο ”καθαρή” από αυτούς.» Όλα δείχνουν αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. «Αν κατέβει ο Σαμαράς είναι σίγουρο πως η ΝΔ όχι μόνο δεν θα πάρει αυτοδυναμία, που κάποιοι λένε, δεν θα πάει ούτε στο 25% το οποίο θα της δώσει το μπόνους των 50 εδρών.» Στον απόηχο και των εσωκομματικών εκλογών της κυβερνώσας παράταξης είπε «είναι δυνατόν να πανηγυρίζουν; Είναι δυνατόν; Το βλέπεις εδώ και σε τοπικό επίπεδο υπάρχει ΝΟΔΕ εδώ στη Μεσσηνία. Δεν ξέρω εάν υπάρχει στους άλλους νομούς… γιατί προσπαθούν να πιάσουν μια καρέκλα. Δυστυχώς κανένας δεν σπάει αυγά… και δεν λέει την αλήθεια. Και δεν ξέρω εάν λένε την αλήθεια στο Πρωθυπουργό…».

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Από την προμελέτη στην Προγραμματική Σύμβαση Δήμου και Περιφέρειας, ένα πολύ σημαντικό βήμα έγινε για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο στην Καλαμάτα, που οδηγεί σε οριστικές μελέτες, και απομένει πια το τελευταίο «σκαλοπάτι» που αφορά στην χρηματοδότηση. Μια εξέλιξη που τυγχάνει μεγάλης αποδοχής με τον Νίκο Μπελογιάννη να σχολιάζει την αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου για την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. «Χαιρετίζουμε την απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας και του Περιφερειάρχη» είπε χαρακτηριστικά για να σταθεί στο πρόσωπο του περιφερειάρχη Πελοποννήσου. «Το έχω ξαναπεί ότι ο Δημήτρης Πτωχός πρέπει να αφήσει το στίγμα του με μεγάλα έργα και όΧι το διοικητήριο… με δρομάκια κι άλλα τέτοια…. Έχει ένα βαρύ όνομα, μια φαριά φανέλα επιχειρηματική, είναι και επιστήμονας… άμα ασχοληθεί με σοβαρά πράγματα θα αλλάξει η Πελοπόννησος και θα μείνει στην ιστορία». Ορμώμενος από τις εξελίξεις αυτές έθιξε στο σημείο αυτό το ζήτημα του κολυμβητηρίου της πόλης. «Το ξεκινήσανε με 500 χιλιάδες στο κέντρο της Καλαμάτας και τελικά αυτό έχει ξεπεράσει το 1μιση εκατομμύριο, 2 εκατ. θα φθάσει! Με 2 εκατομμύρια φτιάχνανε καινούργιο!» λέγοντας επίσης «Τι κολυμβητήριο; Μέσα στις πολυκατοικίες;». Το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο θα κατασκευασθεί σε 44 στρέμματα με 8 στρέμματα πάρκινγκ και όπως είπε ο διευθυντής του BEST θα γίνει «Στο καλύτερο, στο πιο κομβικό σημείο της Καλαμάτας, με Αστυνομία και Πυροσβεστική, όπως μας είπε ο κ. Λαμπρόπουλος θα πάει εκεί πάνω κι αυτός πιέζει να γίνουν τα κτίρια από τη θέση του δικιά. Αυτό είναι το έργο που θα μείνει στην μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας Πελοποννήσου», για να γυρίσει την κουβέντα ξανά στο ζήτημα του μεγάλου κόστους του κολυμβητηρίου της Καλαμάτας «Από 600 χιλιάρικα που πήγε η συντήρηση του κολυμβητηρίου έχει περάσει το 1μιση εκατομμύριο και πάει 2. Τι μηχανικοί είναι αυτοί;». Κλείνοντας στάθηκε στην εμπειρία του περιφερειάρχη και την πορεία του στη δημόσια διοίκηση επί κυβέρνησης Σαμαρά, η οποία εγγυάται την ικανότητα «θα τα βρει τα λεφτά ο Πτωχός», είπε. Τονίζοντας ωστόσο ότι μείζον είναι «να γίνει κάτι σωστό. Όχι ημιτελές και μετά να λέμε γιατί δεν έγινε.»

ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ… ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑ

Το μήνυμα για το μέλλον της κτηνοτροφίας ήρθε από έναν νέο στη Μεσσηνία που σε ρεπορτάζ της τηλεόρασης BEST αναρωτήθηκε «γιατί να μείνω εγώ και στον στον χώρο;». «Αυτό ήταν το μεγαλύτερο νόημα. Η μεγαλύτερη γροθιά στο στομάχι… πως θα μείνουν αυτοί στην Περιφέρεια» είπε με στόμφο ο Νίκος Μπελογιάννης για να σχολιάσει την κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα με τον αγροτικό κόσμο σε αναβρασμό. «διαλυθήκανε τα πάντα!… Το παράπονο αυτού του παιδιού του κτηνοτρόφου, αντανακλά την όλη αγανάκτηση του κτηνοτροφικού κόσμου», θίγοντας και την κατάσταση που επικρατεί στο λάδι «σε όλα αυτά τα πράγματα έχει να προστεθεί αυτό που γίνεται με το λάδι. ένας έμπειρος που έπαιρνε 400-500 τόνους ελιές καλαμών δεν πρόκειται να πάρει ούτε 70, μου είπε, φέτος. Είναι άχρηστες όλες. Το λάδι έχει πάει σε οξύτητα στο θεό. Η καταστροφή είναι τεράστια». Η στήριξη είναι επιτακτική ανάγκη «τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει πάει κανένας τους δει; Έχει πάει από το πολιτικό σκηνικό κανένας να τους δει; Οι βουλευτές να πάνε γύρω γύρω τί γίνεται να πάνε να του πούνε του Μητσοτάκη “ρε άνθρωπε κλαίει ο κόσμος”. Κλαίει ο κόσμος στη Μεσσηνία, στην Αρκαδία… τα λένε αυτά τα πράγματα;» Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την επισιτιστική κρίση που έρχεται αλλά και τις εισαγωγές που θα γεμίσουν την αγορά. «Δεν θα έχουμε να φάμε. Θα τρώμε ντομάτες από την Τουρκία και την Αργεντινή και θα πλουτίζουν οι άλλοι». Κλείνοντας τον σχολιασμό του με μια προτροπή προς τους βουλευτές: «να μεταφέρουν στο Μαξίμου «στα ίσια τα προβλήματα. Όχι να τους χειροκροτάνε και να τους κάνουνε κανά ρουσφετάκι(…) Αν δεν πιέσουμε τους βουλευτές, και οι βουλευτές δεν πιέσουνε την κεντρική κυβέρνηση δεν γίνεται τίποτα. Άμα χειροκροτάμε ο ένας τον άλλον θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.»