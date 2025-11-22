Συλλογή τροφίμων από τον Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης εν όψει των γιορτών

Ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης σε πνεύμα αλληλεγγύης και εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων προχωρά σε συλλογή τροφίμων.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Με αφορμή το πνεύμα των Χριστουγέννων και τις γιορτές που πλησιάζουν, ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά συλλογή τροφίμων με σκοπό την ενίσχυση των ευαγών ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης.

Με βαθύ αίσθημα προσφοράς και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, στεκόμαστε ως Συλλογικότητα δίπλα στο πολύτιμο έργο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας κ.κ. Ευστάθιου, που αποτελεί σταθερό συμπαραστάτη και οδηγό ανθρωπιάς για όλη την τοπική κοινωνία.

Καλούμε όλα τα μέλη του συλλόγου αλλά και κάθε συμπολίτη που μπορεί, να προσφέρει τρόφιμα μακράς διαρκείας, ώστε να χαρίσουμε μαζί ένα πιο ζεστό και φωτεινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Η συλλογή τροφίμων πραγματοποιείται έως τις 24/12/2025, στα γραφεία του συλλόγου μας.

Ας αφήσουμε το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων να μας ενώσει σε μια πράξη αγάπης και αλληλεγγύης.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τις φετινές γιορτές πιο όμορφες για όλους.

Ο Πρόεδρος Καρβουνιάρης Ιωάννης

Ο Γ. Γραμματέας Πουλόπουλος Νικόλαος