Συλλυπητήριο μήνυμα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας για την απώλεια της Αριστέας Καζάκου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγκλονισμένοι από την είδηση της τόσο πρόωρης και άδικης απώλειας της Δικηγόρου Αριστέας Καζάκου το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και εγώ προσωπικά, εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας και την αποχαιρετούμε με συγκίνηση.

Δραστήρια σε θέματα που αφορούσαν την περιοχή μας, με δυναμισμό, ήθος και γνώσεις που σπανίζουν, προσέφερε συμμετέχοντας στα κοινά, με μόνο κίνητρό της την ανιδιοτελή αγάπη και ενδιαφέρον για τον τόπο μας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον σύζυγό της Γιώργο Κωνσταντόπουλο, στην οικογένεια και στους οικείους της, αναγνωρίζοντας ότι η ξεχωριστή και μαχητική προσωπικότητα της δεν πρόκειται να λησμονηθούν.

Βαγγέλης Ξυγκώρος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

