Ανείπωτη οδύνη! «Έφυγε» από τη ζωή η Αριστέα Καζάκου

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί ο θρήνος και η οδύνη που προκαλεί η απώλεια μιας νέας γυναίκας τόσο ικανής, δραστήριας, τόσο ξεχωριστής. Στο άκουσμα του άδικου χαμού της Αριστέας Καζάκου λύγισαν όλοι. Η σπουδαία Αριστέα που σκορπούσε χαμόγελο και δύναμη απλόχερα σε όλους της, που η παρουσία της ήταν τόσο μοναδική, που το έργο της με ότι και εάν καταπιάστηκε είχε σφραγίδα και επιτυχία. Που τα έβαλε με την επάρατη νόσο με τόσο σθένος και τη νίκησε ξανά και ξανά, μέχρι που την λύγισε, το μεσημέρι της Τετάρτης, φεύγοντας από κοντά μας σε ηλικία μόλις 40 ετών και αφήνοντας ένα τεράστιο κενό, που δεν θα κλείσει.

Παιδί πολύτεκνης οικογένειας, παντρεμένη με τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας και ανιψιά του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καζάκου. Υπήρξε Γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το 2023 υποψήφια βουλευτής στη Μεσσηνία με το ΠΑΣΟΚ. Δικηγόρος από την Κυπαρίσσια, με πλούσιο κομματικό αλλά και επιστημονικό βιογραφικό. Διετέλεσε αναπληρώτρια γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Μετά την πορεία της στις σπουδές, δραστηριοποιήθηκε έντονα συνδικαλιστικά με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και ήταν επι χρόνια εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων.

Από την οικογένεια του BEST Media Group τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

H ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας. Μαχήτρια ως το τέλος. Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία. Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει. Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της» γράφει στην ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Με ανείπωτη θλίψη και βαθιά οδύνη αποχαιρετούμε τη δική μας Αριστέα Καζάκου, που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα, σε ηλικία μόλις 40 ετών, έπειτα από μια σκληρή και άνιση μάχη που έδωσε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα μέχρι το τέλος.

H ανάρτηση του ΠΑΣΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Αριστέα δεν ήταν απλώς ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Ήταν μια νέα γυναίκα από την Κυπαρισσία, παιδί πολύτεκνης οικογένειας, με βαθιά κοινωνική ευαισθησία, έντονη παρουσία και σταθερό αξιακό προσανατολισμό.

Μια μάχιμη δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ενεργή επιστημονική και συνδικαλιστική δράση, που υπηρέτησε με συνέπεια το επάγγελμά της και τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Πίστεψε στη συλλογική δράση, στη Δημοκρατική Παράταξη και στις αξίες της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης. Υπήρξε ενεργό και μάχιμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γραμματέας του Τομέα Τουρισμού, καθώς και υποψήφια Βουλευτής Μεσσηνίας στις Εθνικές εκλογές του 2023, κερδίζοντας με τη στάση και τον λόγο της την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση χιλιάδων συμπολιτών μας.

Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της προσωπικής της δοκιμασίας, δεν αποσύρθηκε.

Παρέμεινε παρούσα, όρθια, πολιτικά και κοινωνικά ενεργή. Πάλεψε σιωπηλά, με δύναμη ψυχής που συγκλόνιζε και ενέπνεε. Έδωσε μαθήματα ζωής, θάρρους και αξιοπρέπειας, χωρίς θόρυβο, χωρίς παράπονο.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Στην Τριφυλία. Στη Μεσσηνία. Στην οικογένεια του ΠΑΣΟΚ.

Μας συγκλονίζει, μας πονά, μας βαραίνει όλους.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον σύζυγό της Γιώργο Κωνσταντόπουλο και στους ανθρώπους που αγάπησε και την αγάπησαν. Τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία.

Η Αριστέα θα μείνει στη μνήμη μας ως σύμβολο ζωής, αγώνα και προσφοράς.

Ως μια από εμάς.

Η δική μας Αριστέα.

Δεν θα σε ξεχάσουμε.

Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ￼