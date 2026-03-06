Συλλυπητήριο μήνυμα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού για την απώλεια του Δημήτρη Τσιγκούνη

“Με βαθιά συγκίνηση και θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Τσιγκούνη.

Έναν άνθρωπο που σημάδεψε την πολιτική και αυτοδιοικητική ζωή της Αρκαδίας. Επί σειρά ετών Δήμαρχος Λεωνιδίου, υπηρέτησε τον τόπο του με αγάπη, ήθος και αίσθημα ευθύνης. Παράλληλα, ως ο πρώτος Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ σε πανελλαδικό επίπεδο, συνέβαλε καθοριστικά στα πρώτα βήματα και στη διαμόρφωση μιας ολόκληρης γενιάς νέων ανθρώπων στη δημόσια ζωή.

Είχα την τιμή να τον γνωρίσω καλά και να εκτιμήσω τον χαρακτήρα και το ήθος του. Ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά αγάπη για τον τόπο του και αληθινό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή.

Καλό ταξίδι, Δήμαρχε.

Δημήτρης Πτωχός,

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου”