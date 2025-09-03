Συλλυπητήριο Ψήφισμα του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας τον θάνατο θάνατο της Ασημίνας Γεωργιοπούλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, με βαθύτατη θλίψη, πληροφορήθηκε τον θάνατο της Ασημίνας Γεωργιοπούλου

Συνταξιούχου Φαρμακοποιού Διευθυντρίας του Φαρμακείου του Νοσοκομείου Καλαμάτας, συζύγου του συναδέλφου μας Ανδρέα Γεωργιοπούλου,

Μαιευτήρα – Γυναικολόγου, πρώην Διευθυντή της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας και τέως Γενικού Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Η εκλιπούσα υπήρξε επιστήμων με ήθος, συνέπεια και κοινωνική προσφορά, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον χώρο της Υγείας και στην τοπική κοινωνία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στον σύζυγο, στα παιδιά και στους οικείους της εκλιπούσης.

2. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία.

3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο.

Αιωνία της η μνήμη.