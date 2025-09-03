Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων -Τουλάχιστον 20 συλλήψεις

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση για λαθρεμπόριο καυσίμων και φοροδιαφυγή πραγματοποιήθηκε χθες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «ελληνικό FBI», συντόνισε εφόδους σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Λάρισα, Τρίκαλα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Αντικείμενο της επιχείρησης ήταν το λαθρεμπόριο καυσίμων, η εξαπάτηση πελατών πρατηρίων μέσω ελλειμματικών παραδόσεων, η φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών, καθώς και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που έγινε σε συνεργασία με ΑΑΔΕ, ΔΕΕ, ΣΕΚ, τις διευθύνσεις ανάπτυξης των περιφερειών και τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες στις παραπάνω περιοχές.

