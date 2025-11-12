Συμμετοχή της Καλαμάτας στην τουριστική έκθεση Philoxenia 2025 μέσω της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Πολιτική εξωστρέφειας και δυναμική παρουσία, με στόχο τη σύναψη συμφωνιών και την αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας στις περιοχές τους, καθώς και την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, προβάλλουν έντεκα διακριτοί δήμοι της Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή τους, με την «ομπρέλα» της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, στην επετειακή 40η PHILOXENIA, της HELEXPO ΔΕΘ, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Στη διάρκεια της 40ης PHILOXENIA, από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου 2025, στο περίπτερο 15 -σταντ Β03 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι δήμοι Καλαμάτας, Σπάρτης, Ναυπλιέων, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Γορτυνίας, Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, Μονεμβασιάς, Ελαφονήσου, Νότιας Κυνουρίας και Βόρειας Κυνουρίας, δίνουν το δυναμικό παρόν τους και το ελκυστικό τους σήμερα, ως δήμοι με ισχυρή τουριστική προσωπικότητα – «ατμομηχανές» του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, στοχεύοντας και σχεδιάζοντας ένα ακόμη καλύτερο αύριο.

Στο πλαίσιο της 40ης PHILΟXENIΑ θα πραγματοποιηθούν πολλές και σημαντικές συναντήσεις – επιχειρηματικά ραντεβού Β2Β, μεταξύ εκπροσώπων των έντεκα δήμων της Πελοποννήσου και εμπορικών επισκεπτών από την Ελλάδα και πολλές ξένες χώρες, με στόχο τη σύναψη συμφωνιών.

Πελοποννησιακές γεύσεις για 110 προσκεκλημένους 36 χωρών!

Και επειδή στην Πελοπόννησο, με τα πολλά, θαυμάσια, αυθεντικά τοπικά προϊόντα, ο τουρισμός, η παράδοση και η γαστρονομία συμπορεύονται, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου οργανώνει ένα hosted buyers program με 110 προσκεκλημένους από 36 χώρες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να την γνωρίσουν και μέσα από τα τοπικά προϊόντα, τις συνταγές και τις γεύσεις της! Η εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσει ο πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, θα πραγματοποιηθεί στο διήμερο Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στη 1 έως 3 μ.μ. και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 2 έως 3 μ.μ., στο Περίπτερο 14, γίνεται με την υποστήριξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνα.

11 δήμοι – εκατοντάδες προτάσεις!

Ο δήμος Καλαμάτας, μια πόλη απλωμένη κάτω από το κάστρο της, με ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο , κινείται ανάμεσα …στους δρόμους της ελιάς και της γαστρονομίας και ενός σύγχρονου τρόπου ζωής. Η Καλαμάτα με το θαυμάσιο κλίμα και τα γραφικά χωριά της είναι ένας ραγδαία ανερχόμενος τουριστικός προορισμός, με το Διεθνές Αεροδρόμιό της και τις σύγχρονες τουριστικές υποδομές της, να την καθιστούν έναν διαρκώς εξελισσόμενο, δυναμικό, σύγχρονο, διεθνή τουριστικό κόμβο, όλη τη διάρκεια του χρόνου, που «συνομιλεί» και με κοντινούς εξαιρετικούς προορισμούς.

Ο δήμος Σπάρτης, με ένα ιστορικό όνομα – διαβατήριο, που μόνο μέσα από τον κινηματογράφο ταξίδεψε και έγινε σύμβολο σε όλον τον κόσμο, απευθύνεται στους επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με ένα ολοκληρωμένο προϊόν που συνδυάζει και βουνό και υπέροχες γειτονικές θάλασσες. Στόχος, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με φόντο τους υπέροχους ορεινούς όγκους του Ταύγετου και του Πάρνωνα, τους δρόμους της φιλικής, τουριστικής, σύγχρονης και εξωστρεφούς πόλης και τις διάσημες γύρω περιοχές, όπως ο βυζαντινός Μυστράς.

Ο δήμος Ναυπλιέων, από τις ομορφότερες πόλεις της χώρας με ιστορία και πολιτισμό με έναν διατηρητέο οικισμό που συνομιλεί με την τέχνη την λαϊκή παράδοση και το κοσμοπολίτικο ύφος και κουλτούρα. Με το Παλαμήδι για κορώνα του, με το υπέροχο Μπουρτζι για …φρουρό, τις όμορφες παραλίες, τα γραφικά σοκάκια και τους πλακόστρωτους δρόμους, τα γραφικά ταβερνάκια, με την ιστορία να βρίσκεται παντού, το Ναύπλιο είναι μια ζωντανή και μοντέρνα πόλη που σίγουρα αγαπιέται.

Ο δήμος Επιδαύρου, ο πιο …θεατρικός δήμος της χώρας, γνωστός σε όλον τον κόσμο, κορυφαίος ιστορικός τόπος, με το διεθνούς φήμης Ασκληπιείο, το πιο διάσημο, μετά την Ακρόπολη, μνημείο της Ελλάδας, στο θέατρο του οποίου από το 1954 διεξάγεται το Φεστιβάλ Επιδαύρου. Ένα υπέροχο σύνολο του χθες και του σήμερα, ιστορίας, πολιτισμού, ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, θαυμάσιων ακρογιαλιών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και γαστρονομίας. Στόχος, ενός δήμου που τα έχει όλα, είναι η ανάδειξη του πολύπλευρου ρόλου της Επιδαύρου, ως σημείο συνάντησης, παγκόσμιος κόμβος τέχνης και φιλοσοφίας.

Ο δήμος Ερμιονίδας, προσβάσιμος από στεριά και θάλασσα στους επισκέπτες του, ένας δήμος κοσμοπολίτης, που έλκει μεγάλες επενδύσεις από όλον τον κόσμο, προσφέρει, πέρα από την ομορφιά των δαντελωτών ακρογιαλιών του, και σπουδαίες εμπειρίες, όπως το σπήλαιο Φραγχθι, από τα σπουδαιότερα της Ευρώπης, τους γραφικούς ταρσανάδες, η εγγύτητα με σπουδαίους αρχαιολογικούς τόπους, οι εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως οι καταδύσεις και η αναρρίχηση, οι υπεραιωνόβιες ελιές και το γλυκύτατο ρόδι Ερμιόνης, ενώ κατέχει διακριτή θέση στον θρησκευτικό, τον γαμήλιο και το θαλάσσιο τουρισμό.

Ο δήμος Γορτυνίας, με τα υπέροχα μονοπάτια στη γη και …στην ιστορία, που ενώνουν την Ορθοδοξία με την Επανάσταση, με τον μεγάλο Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα… Ο μύθος, η παράδοση, η ήπια ή άλλοτε άγρια ομορφιά της φύσης ενός μοναδικού δήμου, με πανέμορφα πέτρινα χωριά – αετοφωλιές στα βουνά της, με τα μυθικά ποτάμια της, με τα Μουσεία της, τα ιστορικά Μοναστήρια της, και μια διακριτή γαστρονομία και παράδοση, την καθιστούν σπουδαίο προορισμό όλες τις εποχές του χρόνου, κι αυτό αποτελεί στρατηγικό στόχο του δήμου.

Ο δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, μια πόλη …νησί, πολύ κοντά στην Αθήνα, προορισμός για τους φίλους του βουνού και της θάλασσας είναι από τις αρχές του 20ου αιώνα η πιο φημισμένη Λουτρόπολη, αλλά και καζίνο της χώρας. Με 4.500 κλίνες και πλήρεις αθλητικές εγκαταστάσεις, με το μεγάλο ιαματικό Loutraki Thermes SPA της θεραπείας και ευεξίας, το Λουτράκι αξιοποιεί θεματικές μορφές τουρισμού και κυρίως τον αθλητικό, με σημαντικές εκδηλώσεις και ομαδικά και ατομικά αθλήματα με αθλητές από όλον τον κόσμο.

Ο δήμος Μονεμβασιάς, μια διάσημη, πανέμορφη και εμβληματική καστροπολιτεία, ένας παραδοσιακός οικισμός – αρχαιολογικός χώρος που κλέβει τη ματιά όλων. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα αλλά και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι παραλιακοί οικισμοί, οι ορεινοί όγκοι, η γαστρονομία, τα αναρριχητικά πεδία, τα μουσεία και οι γεωλογικές εκπλήξεις, αποτελούν τις συνιστώσες για την ανάδειξη της ενιαίας τουριστικής ταυτότητας της περιοχής και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ο δήμος Ελαφονήσου, μοναδικής, εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, αποτελεί ελκυστικό τουριστικό προορισμό, ένα προσκύνημα στο μεγαλείο της φύσης, με προστατευμένες περιοχές NATURA και ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα, και με ήπιες επενδύσεις που προσδίδουν επιπλέον αξία τόσο από τουριστική όσο και από οικολογική άποψη . Μαγευτική θάλασσα, άμμος και αμμόλοφοι, τιρκουάζ νερά, πλούσιος βυθός, με τον υποθαλάσσιο βυθισμένο οικισμό Παυλοπέτρι, που αποτελεί μοναδικό αρχαιολογικό μνημείο στον κόσμο.

Ο δήμος Νότιας Κυνουρίας, με υπέροχα βουνά και θάλασσα, συστήνεται ως ιδανικός προορισμός, που στοχεύει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου τόσο με Έλληνες όσο και με ξένους επισκέπτες. Στο στόχο αυτό, πέρα από την φυσική ομορφιά του τόπου, συμβάλλει εξαιρετικά το σπορ της αναρρίχησης, που έχει καταστήσει την περιοχή σπουδαίο τουριστικό προορισμό στο άθλημα, με την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Αναρρίχησης, τον Νοέμβριο, το οποίο συγκεντρώνει παγκόσμιους πρωταθλητές.

Ο δήμος Βόρειας Κυνουρίας, αναδεικνύει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα που είναι ο αρμονικός συνδυασμός βουνού και θάλασσας, τα γραφικά του χωριά, οι ιστορικοί του οικισμοί, ένα εναλλακτικό φυσικό περιβάλλον και μια αξέχαστη γαστρονομία. Στους στόχους του δήμου είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων, είναι η Γιορτή Κάστανου που οργανώνεται το φθινόπωρο, το Φεστιβάλ Ελιάς καθώς και η διοργάνωση events συλλογής μανιταριών από τον Πάρνωνα.