Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
5
Σεπτέμβριος
TOP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην 1η Διεθνή Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ

Share

Ο Δήμος Καλαμάτας παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών συμμετείχε ενεργά στην 1η Διεθνή Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ που πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία και στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

rombot olympia 25 8

Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιήθηκε προβολή της πόλης μας, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Δήμου στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών, της Ρομποτικής καθώς και θεμάτων που αφορούν την Κλιματική Αλλαγή, με αιχμή του δόρατος τον απόλυτα πετυχημένο ετήσιο θεσμό των Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων, ενώ παράλληλα θεμελιώθηκαν μελλοντικές συνεργασίες που αφορούν τη διάδοση των εξελίξεων σχετικών με την ανωτέρω θεματολογία.

rombot olympia 25 1

Ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από τον Επιστημονικό Συνεργάτη του Δημάρχου Καλαμάτας σε θέματα Ψηφιακής & Τεχνολογικής Αναβάθμισης του Δήμου και υπεύθυνο σχεδιασμού  και υλοποίησης του θεσμού των Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων, Φώτη Ασημακόπουλο.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ - ΣΥΜΠΑΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

VIRAL