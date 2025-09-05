Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην 1η Διεθνή Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ

Ο Δήμος Καλαμάτας παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών συμμετείχε ενεργά στην 1η Διεθνή Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών Ρομπότ που πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία και στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιήθηκε προβολή της πόλης μας, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Δήμου στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών, της Ρομποτικής καθώς και θεμάτων που αφορούν την Κλιματική Αλλαγή, με αιχμή του δόρατος τον απόλυτα πετυχημένο ετήσιο θεσμό των Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων, ενώ παράλληλα θεμελιώθηκαν μελλοντικές συνεργασίες που αφορούν τη διάδοση των εξελίξεων σχετικών με την ανωτέρω θεματολογία.

Ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από τον Επιστημονικό Συνεργάτη του Δημάρχου Καλαμάτας σε θέματα Ψηφιακής & Τεχνολογικής Αναβάθμισης του Δήμου και υπεύθυνο σχεδιασμού και υλοποίησης του θεσμού των Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων, Φώτη Ασημακόπουλο.