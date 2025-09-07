8ωρο τέλος: Πόσες ώρες ζητά ο συνιδρυτής της Google να δουλεύουν οι εργαζόμενοι

Ο Σεργκέι Μπριν, συνιδρυτής της Google, κάλεσε τους εργαζομένους να εργάζονται 60 ώρες την εβδομάδα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανησυχία.

Σε εσωτερικό σημείωμα που διέρρευσε, ο Μπριν χαρακτήρισε τις 60 ώρες «ιδανικό επίπεδο παραγωγικότητας». Όπως αναφέρει το cronista.com, η πρόταση αυτή ισοδυναμεί με 12ωρη εργασία από Δευτέρα έως Παρασκευή ή με εργασία επτά ημέρες την εβδομάδα, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο για προσωπική ζωή. Επιπλέον, κατηγόρησε όσους εργάζονται λιγότερο ως «ανεπαρκείς και αποθαρρυντικούς».

Ο Μπριν συνέδεσε την πρόταση με την κούρσα ανάπτυξης της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί και ότι η Google πρέπει να «επιταχύνει τις προσπάθειές της» για να διατηρήσει το προβάδισμά της. Παραδοξότητα αποτελεί ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις αντί για ενίσχυση προσωπικού.

