Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για την Κλιματική Κρίση και την Πολιτική Προστασία

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας, οι εργασίες του Θεματικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με θέμα: «Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία – Ενδυναμώνοντας τους Δήμους με εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες».

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης -πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές- αποτελούν πλέον καθημερινές προκλήσεις για τους Δήμους, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πρόληψης, της ετοιμότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

Εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας στο Συνέδριο συμμετείχε και τοποθετήθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Παντελής Δρούγας, ο οποίος παρουσίασε το μοντέλο που εφαρμόζεται στο Δήμο μας, ως παράδειγμα καλών πρακτικών, με εφαρμοσμένες λύσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα. Όπως επισημάνθηκε η στρατηγική του Δήμου Καλαμάτας εδράζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: πρόληψη, διασπορά μέσων, ουσιαστική στήριξη εθελοντών, μετρήσιμη αποτελεσματικότητα, με τον κ. Δρούγα να τονίζει ότι «Η πολιτική προστασία στην τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι θεωρητική άσκηση. Είναι πεδίο επίσης αποφάσεων και άμεσης παρουσίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, υπήρξε βράβευση εθελοντικών ομάδων, ανάμεσα στις οποίες η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Μεσσηνίας, με την αντιπροσωπεία των εθελοντών να παραλαμβάνει το τιμητικό βραβείο από τον Αντιδήμαρχο Καλαμάτας Παντελή Δρούγα.