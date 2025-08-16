Συναγερμός στη Μεθώνη: Εντοπίστηκε νάρκη κοντά στην ακτή (pic &video)

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στην περιοχή της Μεθώνης, του Δήμου Πύλου Νέστορος, όταν εντοπίστηκε μια νάρκη σε πολύ κοντινή απόσταση από την ακτή, σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου.

Το γεγονός κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, με το Λιμεναρχείο Μεθώνης να προχωρά σε αποκλεισμό και οριοθέτηση της περιοχής, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.

Πλάνα δύτη που βρέθηκε στην περιοχή

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΧΕΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΕΙ – ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ

Όπως επισήμανε ο Παναγιώτης Καβρέλας, δήμαρχος Πύλου Νέστορος , μιλώντας στην τηλεόραση BEST έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και σύντομα αναμένεται η άφιξη ειδικού κλιμακίου από την Αθήνα, που θα προχωρήσει στην επιβεβαίωση και εξουδετέρωση της νάρκης.

Η ανησυχία παραμένει μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πύλου για τον εντοπισμό ενός πυρομαχικού υλικού από ιδιώτη, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας “ΚΡΗΤΙΚΑ” Μεθώνης Μεσσηνίας.

Το πυρομαχικό υλικό (πιθανόν νάρκη) βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 μ. από την ακτή και σε βάθος περίπου 1,5 μ. Από το Λιμεναρχείο Πύλου τοποθετήθηκε σήμανση στην περιοχή, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.