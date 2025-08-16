Ενημερωτική δράση στο Ραπτόπουλο για μέτρα πυροπροστασίας

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Απανταχού Ραπτοπουλαίων και σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Αυγούστου ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα τα μέτρα πρόληψης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Τριπύλης και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και την καλύτερη προετοιμασία της τοπικής κοινωνίας απέναντι στον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, στις 11:00 το πρωί, στον δημόσιο χώρο των πηγών στα «Κανάλια» του Ραπτόπουλου. Ομιλητής θα είναι αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος θα παρουσιάσει οδηγίες και πρακτικές συμβουλές για την προστασία από πυρκαγιές.

Ο Σύλλογος έχει καλέσει και τους κατοίκους των υπόλοιπων χωριών της Δημοτικής Ενότητας Τριπύλης, καθώς και τους συλλόγους τους, να συμμετάσχουν, υπογραμμίζοντας ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος και αφορά όλη την τοπική κοινωνία.

Οι διοργανωτές εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την άμεση και θετική ανταπόκριση στο αίτημα τους.