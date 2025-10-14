Συνάντηση εργασίας στο δήμο Καλαμάτας για την πρόοδο των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 υπό τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του έργου «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας» της Πράξης «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας» καθώς και του υποέργου «Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του κυρίως αστικού κορμού της Καλαμάτας» της πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας».

Στη συνάντηση, που συμμετείχαν αιρετοί, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου καθώς και εκπρόσωποι του αναδόχου κοινοπραξίας, υπήρξε -μεταξύ άλλων- ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της ανάπτυξης εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, καθώς και σε θέσεις ΑμΕΑ.

Υπενθυμίζεται ότι με το σύνολο των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν επιλεγεί, ο Δήμος Καλαμάτας στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών του και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.