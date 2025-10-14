Δράση ενημέρωσης για την Ψυχική Υγεία στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, στην Πλατεία Πετρινού, στο κέντρο της Τρίπολης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στο πλαίσιο των στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της πρόληψης και την προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, την ενημέρωση γύρω από τις ψυχικές ασθένειες αλλά και την κινητοποίηση των προσπαθειών για τη στήριξη της ψυχικής υγείας.

Στην δράση συμμετείχαν ο Δήμος Τρίπολης, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Τρίπολης, το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Τρίπολης, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, η ΑΜΚΕ «Αμάλθεια», η ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς» και το Ινστιτούτο Υγιούς Γήρανσης «Μέντωρ».

Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης αποτέλεσε το: «Πρόσβαση στις Υπηρεσίες -Διασύνδεση με τους Φορείς» αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης πληροφόρησης, τονίζοντας ότι όλοι έχουν το δικαίωμα στην υψηλότερη δυνατή ψυχική υγεία και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος αποσκοπεί στην συνεχή ενημέρωση των πολιτών και την διαμόρφωση ενός κοινωνικού περιβάλλοντος που θέτει την υγεία στο επίκεντρο των πολιτικών και συλλογικών προτεραιοτήτων.