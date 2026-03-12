Συνάντηση Λαμπρόπουλου στην Ε.Υ.Δ.Α.Μ. για την ανάπτυξη της Βιομηχανικής Ζώνης Μελιγαλά

Με στόχο την χρηματοδότηση έργων και προσέλκυση επενδύσεων στο Δήμο Οιχαλίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», επισκεφθήκαμε για δεύτερη φορά χθες, με την Δήμαρχο κα. Γιώτα Γεωργακοπούλου, την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Ε.Υ.Δ.Α.Μ.) και είχαμε συνάντηση με τον Διοικητή κ. Πελοπίδα Καλλίρη και Υπηρεσιακά στελέχη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης έργων και η δυνατότητα δημιουργίας των απαραίτητων Υποδομών στην Βιομηχανική Ζώνη Μελιγαλά, όπως η δημιουργία βιολογικού, καθώς και η επίσπευση των διαδικασιών, για την κατασκευή της Εξόδου Μελιγαλά, που έχει αποφασιστεί, σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, να χρηματοδοτηθεί με 2,5 εκατ. ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα.

Παράλληλα, για την αναβάθμιση της Βιομηχανικής Ζώνης Μελιγαλά, επικοινώνησα και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Ε.Τ.Β.Α.» κ. Αθανάσιο Ψαθά.

Με το δεδομένο, ότι οι Βιομηχανικές Ζώνες Τρίπολης και Μεγαλόπολης έχουν ήδη κορεσθεί, ανοίγονται μεγάλες ευκαιρίες για εγκατάσταση στη Βιομηχανική Ζώνη Μελιγαλά επιχειρήσεων, με ποσοστά επιχορηγήσεων έως 75%.

Για την περιοχή της Μεγαλόπολης και τους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας, κεντρικός στόχος για την επόμενη ημέρα είναι η ανάδειξή τους σε «πόλο επιχειρηματικότητας», με έμφαση σε νέες και καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες, γύρω από την αλυσίδα αξίας της βιοοικονομίας (αγροδιατροφή, κυκλική και ψηφιακή οικονομία).

Ευχαριστήσαμε τον κ. Καλλίρη και τα στελέχη της Υπηρεσίας του, για την Συνεργασία και την Προώθηση επενδυτικών σχεδίων, στην περιοχή του Δήμου Οιχαλίας.

Με τον συντονισμό και τον εξαιρετικό Προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομικών, της «Ε.Υ.Δ.Α.Μ.», της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για δυναμική ανάπτυξη στις περιοχές, που έχουν θιγεί από την απολιγνητοποίηση.