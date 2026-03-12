Τελευταία Νέα
Παπασταύρου: «Αποτελέσματα για το διεθνές δίκαιο παράγουν οι συμβάσεις με Chevron» (video)

Απάντηση στην αντιπολίτευση αλλά και στις δηλώσεις περί εφησυχασμού στα εθνικά θέματα έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου, αναφερόμενος στη διάταξη του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες που αφορά την ΑΟΖ, υποστήριξε: «Δυστυχώς στην προκειμένη περίπτωση δεν έχετε σωστή πληροφόρηση και οδηγείστε σε λανθασμένα συμπεράσματα. Τα εθνικά δικαιώματα δεν μπορούν να εκχωρηθούν με αυτόν τον τρόπο», σημείωσε. Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες συμβάσεις συνάπτονται με ιδιωτικές εταιρείες και δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών ούτε μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Τόνισε ωστόσο ότι έχουν σημασία για το διεθνές δίκαιο, καθώς αυτό λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση που διαμορφώνεται στην πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

πηγή: www.dailypost.gr

