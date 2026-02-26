Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας με εκπροσώπους του Vamvakou Revival για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της Βαμβακούς

Με τους εκπροσώπους του project Vamvakou Revival συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας επισκέφτηκαν, ο Ανάργυρος Βερδήλος-Διοικητικός Υπεύθυνος & Συνιδρυτής της Vamvakou Revival και ο Χάρης Βασιλάκος-Υπεύθυνος Εκδηλώσεων, Προγραμμάτων και Συνεργασιών & Συνιδρυτής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο συνεργάτης του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ιωάννης Σπυριδάκος, συζητήθηκε η πορεία και η προοπτική της δράσης της αναβίωσης της Βαμβακούς και της ίδρυσης και λειτουργίας θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων (Vamvakou Revival – Establishment and Operation of a Business Incubator), που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021–2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης Πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς, που υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vamvakou Revival με την υποστήριξη του Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η αναβίωση της Βαμβακούς αποτελεί πρότυπο αναζωογόνησης ενός ορεινού χωριού, με επίκεντρο τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την καινοτομία, την αγροδιατροφή, την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία νέων ευκαιριών για την περιοχή της Λακωνίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία και τις προοπτικές της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων με στόχο την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού στην ορεινή περιοχή.

Παράλληλα, εξετάστηκαν τρόποι με τους οποίους η Περιφέρεια θα μπορούσε να συνδράμει περαιτέρω στην αναβίωση της Βαμβακούς, μέσα από συνέργειες, δικτυώσεις και δράσεις προβολής που θα ενισχύσουν το αναπτυξιακό του αποτύπωμα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή επικοινωνία και τη γόνιμη συνεργασία, με κοινό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης ανέφερε:

«Η Αναβίωση της Βαμβακούς, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα τοπικής ανάπτυξης με σύγχρονους όρους. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της σύνδεσης της γνώσης με την πραγματική οικονομία.

Μέσα από το Πρόγραμμα “Πελοπόννησος” 2021–2027 στηρίζουμε δράσεις όπως η αναβίωση της Βαμβακούς και η ίδρυση και λειτουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων, που δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, ενισχύουν την αγροδιατροφή και τον τουρισμό και δίνουν προοπτική στα ορεινά χωριά μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με συνέπεια αυτή τη στρατηγική, ενισχύοντας συνέργειες και αναδεικνύοντας τη Λακωνία και την Πελοπόννησο ως τόπους δημιουργίας, εξωστρέφειας και βιώσιμης ανάπτυξης. Παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών».