Στο επίκεντρο της ΚΕΔΕ η Συνταγματική Αναθεώρηση

Στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έχοντας καταθέσει σχετική εισήγηση ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με στόχο την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ρόλου της στο πολιτειακό σύστημα της χώρας, ανέφερε:

«Εκφραζόμαστε θετικά υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης, με έμφαση στις κυρίαρχες διατάξεις που μας αφορούν άμεσα, και συγκεκριμένα στα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος της Ελλάδας.

Έχουμε ήδη τεκμηριώσει και συντάξει ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εισήγηση, με συγκεκριμένες προτάσεις και σαφή επιχειρηματολογία. Ωστόσο, πέραν της επιστημονικής τεκμηρίωσης, απαιτείται και η αναγκαία πολιτική βούληση, ώστε τα άρθρα 101 και 102 να ενταχθούν ρητά στις αναθεωρητέες διατάξεις.

