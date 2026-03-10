Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη- Στο επίκεντρο η πορεία του DMMO και οι νέες πρωτοβουλίες διεθνούς προβολής της Πελοποννήσου

Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη είχε στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, με βασικό αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) της Πελοποννήσου, καθώς και τη συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο Τουρισμού σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διεθνή προβολή της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πρόοδος στη δημιουργία του DMMO, ενός κρίσιμου εργαλείου για τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη διεθνή προώθηση της Πελοποννήσου ως ενιαίου και ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στενή συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο Τουρισμού για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση προορισμών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, συζητήθηκαν και οι επόμενες κοινές δράσεις για την ενίσχυση του θεματικού και βιωματικού τουρισμού στην Πελοπόννησο. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η διοργάνωση του AdventureWeek Peloponnese 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως και τις 13 Μαΐου 2026 στην Πελοπόννησο.

Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και τον διεθνή οργανισμό Adventure Travel Trade Association (ATTA), έναν από τους σημαντικότερους φορείς παγκοσμίως για τον τουρισμό υπαίθρου και περιπέτειας.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός τόνισε: «Η Πελοπόννησος επενδύει σε μια σύγχρονη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης, που βασίζεται στη συνεργασία, στη βιωσιμότητα και στις αυθεντικές εμπειρίες. Η δημιουργία του DMMO αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την οργανωμένη διαχείριση και προβολή του προορισμού μας. Μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού και τους διεθνείς εταίρους μας προχωρούμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια της Πελοποννήσου και αναδεικνύουν τις μοναδικές δυνατότητές της στον θεματικό και βιωματικό τουρισμό